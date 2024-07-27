Асмир Бегович: «Я играл против лучших — Месси и Роналду, в АПЛ — Торреса, Агуэро, Суареса. По физике настоящей проблемой были игроки вроде Кэрролла — и для вратаря, и для защит

Асмир Бегович: «Я играл против лучших — Месси и Роналду, в АПЛ — Торреса, Агуэро, Суареса. По физике настоящей проблемой были игроки вроде Кэрролла — и для вратаря, и для защитников» | Источник: Sports.Ru

"У вас наиболее очевидные варианты, я играл против одних из лучших нападающих — особенно в истории АПЛ. Фернандо Торрес, Серхио Агуэро, Луис Суарес — такие игроки, которые могут делать [на поле] все.

Но с точки зрения физики — такие, как Энди Кэрролл. Когда идет высокая подача и ты борешься с ними, неважно, достаешь ли ты руками [мяч], они такие большие ребята. [У них ] отличный прыжок, они всегда были очень сложной и настоящей проблемой. Не только для меня, но и для защитников«, — сказал экс-вратарь “Челси”.

Также Асмир Бегович вспомнил о том, как играл против Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Это отличные воспоминания, сложные, очень сложные испытания. Я играл против Месси один раз на чемпионате мира 2014 года, против Аргентины (победа аргентинцев со счетом 2:1 — Спортс), что было невероятным опытом.

А затем против Роналду на пике его формы (победа португальцев со счетом 6:2 в плей-офф Евро-2012 — Спортс) «, — сказал экс-вратарь “Челси”.