Сбежал из России, обманул Гинера, а потом пропал. Где сейчас скандальный японец Хонда: вы удивитесь | Источник: РИА "Новости"

Японец Кейсуке Хонда в свое время был большим любимцем болельщиков ЦСКА. Его гол в ворота «Севильи» до сих пор греет душу армейцам. Японская пушка вывела московскую команду в четвертьфинал Лиги чемпионов. Фраза комментатора Василия Уткина «Влип Палоп по самый лоб», адресованная испанскому вратарю Андресу Палопу, моментально стала культовой.

Впоследствии Хонда не раз вляпывался в различные истории, в том числе с неприятным душком. Его манера менять клубы обсуждалась и резко критиковалась. В 2024 году казалось, что Кейсуке уже закончил с профессиональным футболом. Но неожиданно он возобновил карьеру в очень необычном месте. Куда же занесло эпатажного японца?

«У нас в Японии не принято ворошить прошлое»

Период в ЦСКА был золотым временем для Хонды. Полузащитник сыграл в 127 матчах и забил 28 мячей — в том числе тот самый, который от рук Палопа отскочил в ворота «Севильи». Кейсуке провел три года в Москве и мог бы остаться еще на несколько лет.

Но японец сам испортил себе карму. Игрок заявил руководству, что намерен продлить контракт, хотя на самом деле собирался в Европу — у него было предложение от «Милана». В январе 2014 года Хонда стал футболистом итальянского клуба, и это сильно разозлило руководителя ЦСКА Евгения Гинера. Обида на предательство достигла такой степени, что японцу даже не досталась золотая медаль чемпионата — несмотря на 18 матчей в сезоне 2013/14.

Впоследствии Гинер прямо говорил, что Хонда его обманул. «Хонда — единственный игрок, за которого я не получил ни копейки. Потому что он обманул. Сказал, что продлевает контракт, не хочет никуда переходить. А на самом деле ждал, чтобы за меньшие деньги перейти в “Милан”, — признавался Евгений Леннорович. Также он заявлял, что при встрече не пожмет японцу руку и вообще не хочет с ним общаться.

Сам Хонда был лаконичен. «Слежу ли я за ЦСКА? Нет, сорри. Там по-прежнему осталось много моих друзей, но я с ними не общаюсь. Такой вот я человек. У нас в Японии не принято ворошить прошлое», — рассказывал футболист «Спорт-Экспрессу» в 2017 году.

Играл в Литве и тренировал Камбоджу

Побег из Москвы стал началом всех проблем Кейсуке. В «Милане» он не был настолько хорош, хотя и провел 92 матча за четыре сезона. После ухода из итальянского гранда карьера Хонды пошла наперекосяк.

За четыре года японец сменил семь клубов — и все вдалеке от родины! Полузащитник играл в мексиканской «Пачуке», австралийской «Виктории» и «Витессе» из Нидерландов, где его тренером был старый знакомый по ЦСКА Леонид Слуцкий. Также Хонда засветился в бразильском «Ботафого», португальском «Портимоненсе» и даже в странах бывшего СССР — его клубами становились азербайджанский «Нефтчи» и литовская «Судува». Но нигде японскому футболисту не удавалось стать своим.

Параллельно с игровой карьерой Хонда запустил тренерскую. В 2018 году он вошел в тренерский штаб сборной Камбоджи, а затем сам его возглавил. Впрочем, каких-то результатов добиться не удалось, о чем говорил сам японец. В 2023 году он прекратил работу в Камбодже.

— Я не смог закончить последний турнир с удовлетворительным результатом, но это разочарование должно пойти на пользу команде. Игроки знают, что им делать. С нетерпением жду их будущего. А сам двигаюсь дальше, — написал Хонда в соцсетях.

Будет играть в Гималаях

После ухода из сборной Камбоджи о Кейсуке не было никаких новостей. Но в июле 2024 года грянула трансферная бомба. Оказывается, 38-летний японец готов возобновить игровую карьеру! Правда, всего лишь на несколько матчей.

Услугами звездного футболиста намерен воспользоваться клуб «Паро» — лидер чемпионата Бутана. Контракт уже подписан, и в команде не скрывают радости от этой новости.

— Решение Хонды присоединиться к «Паро» подчеркивает нашу приверженность продвигать футбол в Бутане. Мы считаем, что его присутствие не только усилит команду, но и послужит катализатором для развития футбола по всей стране, — отметили представители клуба в официальном сообщении.

Источник: Paro Football Club

Бутан — крохотное королевство, зажатое между Индией и Китаем в Восточных Гималаях. Футбол там развит крайне плохо: достаточно сказать, что государство занимает 182 место в рейтинге ФИФА из 211 возможных. «Паро», как действующий чемпион Бутана, получил право сыграть в Кубке Вызова АФК — это турнир для слаборазвитых стран. В квалификационном раунде команда встретится с непальским «Черч Бойз Юнайтед» — игра намечена на 13 августа.

Вряд ли Хонда хотел такого конца для своей карьеры. Покоритель «Севильи» и бывший игрок «Милана» оказался в настоящем футбольном захолустье, о котором знают единицы.