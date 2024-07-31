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15:27 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду назвал Джорджину женой на съемках рекламного ролика. Официально о свадьбе пары не сообщалось

Пара находится в отношении уже семь лет, однако официально об их свадьбе не сообщалось.

Роналду назвал Джорджину женой на съемках рекламного ролика. Официально о свадьбе пары не сообщалось | Источник: Sports.Ru

На этой неделе 39-летний футболист появился в новом видео для фитнес-бренда Whoop.

"Самое главное — это не то, что ты делаешь, а то, что ты должен это делать.

Когда я не тренируюсь в клубе, мне нравится заниматься дома с женой. Я могу подталкивать [к работе] ее, а она — меня", — сказал футболист, проводя экскурсию по своему домашнему спортзалу.

Отвечая на просьбу People прокомментировать ситуацию, пресс-секретарь Роналду сказал: «На данный момент я не знаю, женат ли Криштиану на Джорджине».

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