Роналду назвал Джорджину женой на съемках рекламного ролика. Официально о свадьбе пары не сообщалось | Источник: Sports.Ru

На этой неделе 39-летний футболист появился в новом видео для фитнес-бренда Whoop.

"Самое главное — это не то, что ты делаешь, а то, что ты должен это делать.

Когда я не тренируюсь в клубе, мне нравится заниматься дома с женой. Я могу подталкивать [к работе] ее, а она — меня", — сказал футболист, проводя экскурсию по своему домашнему спортзалу.