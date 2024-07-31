Месси, Хамес, Ромеро, Де Поль, Лаутаро и Рафинья — в символической сборной Кубка Америки от КОНМЕБОЛ
Турнир прошел в США с 20 июня по 14 июля. В финале сборная Аргентины обыграла команду Колумбии (1:0, доп. время).
Турнир прошел в США с 20 июня по 14 июля. В финале сборная Аргентины обыграла команду Колумбии (1:0, доп. время).
В символическую сборную Кубка Америки вошли:
вратарь — Эмилиано Мартинес (Аргентина);
защитники — Алистер Джонстон (Канада), Кристиан Ромеро (Аргентина), Давинсон Санчес (Колумбия), Пьеро Инкапиэ (Эквадор);
полузащитники — Родриго Де Поль (Аргентина), Мануэль Угарте (Уругвай), Хамес Родригес (Колумбия);
нападающие — Лионель Месси, Лаутаро Мартинес (оба — Аргентина), Рафинья Диас (Бразилия).
Изображение: x.com/CopaAmerica.