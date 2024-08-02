В медиафутбольном клубе «Амкал» не планируют заявляться во Вторую лигу

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Московский клуб Медийной лиги «Амкал» не хочет заявляться в Леон — Вторую лигу, чтобы не превращать футбол в рутину. Об этом ТАСС рассказал основатель «Амкала» Герман Попков.

«Во Вторую лигу у нас нет большого желания заявляться, потому что не видим себя там, — сказал Попков. — Не хочется наш медиафутбольный вайб превращать в рутину. Поэтому в медийном футболе комфортно. Но Кубок России воспринимается как Лига чемпионов, где каждый матч может быть последним. Сразу на вылет, в таком формате интересно играть. Но гладкий чемпионат не доставит большого удовольствия».

«Амкал» в третий раз участвует в Фонбет — Кубке России, лучшим результатом команды является выход в третий раунд «пути регионов», где она уступила петербургской «Звезде» (2:2, 2:4 — по пенальти). «Нам хочется перебить наш первый заход в кубок, пройти больше трех стадий, — отметил Попков. — Но мы прекрасно понимаем, что в следующей стадии нас ждет, наверное, самый сильный соперник из всех, кто попадался до этого на турнире, “Велес” — самый сильный. Но будем стараться показать максимальный результат, но понимаем, что соперник будет сложным».

1 августа «Амкал» в Москве обыграл «Коломну» со счетом 8:1 в матче первого раунда «пути регионов». В следующем раунде команда в гостях встретится со столичным «Велесом». «Сейчас мы уже играем увереннее, понятно, что мы знаем, что такое Кубок России, мы понимали, где и как участвуем, как себя вести, как готовиться к соперникам, — сказал Попков. — Конечно, такого эффекта “вау” уже нет, но мы с удовольствием окунаемся в эту атмосферу, она нам очень нравится, мы чувствуем себя в кубке, как в Лиге чемпионов. Было приятно, ведь мы подходили к игре как фавориты, круто, что все реализовалось, что все получилось».