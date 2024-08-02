В «Атланте» сообщили, что Миранчук перешел в клуб полностью здоровым

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Российский полузащитник Алексей Миранчук успешно прошел медицинский осмотр перед переходом из итальянской «Аталанты» в американскую «Атланту», он полностью здоров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Атланты».

30 июля Миранчук подписал контракт с «Атлантой» до конца декабря 2027 года. Ранее в пресс-службе американского клуба сообщили ТАСС, что оформление рабочей визы займет до двух недель.

«Алексей Миранчук прошел медицинский осмотр перед трансфером, он полностью здоров. Сейчас мы работаем над его разрешением на работу. Как только он его получит, он сможет въехать в страну», — сообщили в пресс-службе.