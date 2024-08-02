В «Атланте» сообщили, что Миранчук перешел в клуб полностью здоровым
Ранее в пресс-службе американского клуба сообщили ТАСС, что оформление рабочей визы игрока займет до двух недель.
Ранее в пресс-службе американского клуба сообщили ТАСС, что оформление рабочей визы игрока займет до двух недель.
ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Российский полузащитник Алексей Миранчук успешно прошел медицинский осмотр перед переходом из итальянской «Аталанты» в американскую «Атланту», он полностью здоров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Атланты».
30 июля Миранчук подписал контракт с «Атлантой» до конца декабря 2027 года. Ранее в пресс-службе американского клуба сообщили ТАСС, что оформление рабочей визы займет до двух недель.
«Алексей Миранчук прошел медицинский осмотр перед трансфером, он полностью здоров. Сейчас мы работаем над его разрешением на работу. Как только он его получит, он сможет въехать в страну», — сообщили в пресс-службе.
Миранчуку 28 лет, с 2020 года он выступал за итальянскую «Аталанту», в прошедшем сезоне за клуб он провел 41 матч в разных турнирах, забил 4 гола, сделал 12 результативных передач и стал победителем Лиги Европы. С 2013 по 2020 год Миранчук выступал за московский «Локомотив», с которым стал чемпионом России (2018) и трехкратным обладателем кубка страны (2015, 2017, 2019). В составе сборной России полузащитник провел 45 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 7 результативных передач.