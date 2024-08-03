Ямаль и сын Роналду сделали фото на отдыхе в Алгарве
17-летний игрок «Барселоны» находится в отпуске после победы в финале Евро-2024 со сборной Испании.
17-летний игрок «Барселоны» находится в отпуске после победы в финале Евро-2024 со сборной Испании.
В третий раз сменив локацию, он приехал на отдых в Португалию. В Алгарве Ямаль встретился с Криштиану Роналду-младшим.
Совместное фото выложил у себя в инстаграме отец испанца, сопроводив его подписью Los reales (с испанского «настоящие/реальные» — Спортс) и эмодзи ???.
Фото: instagram.com/hustle_hard_304.