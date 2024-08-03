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00:27 (мск), источник: Sports.Ru

Ямаль и сын Роналду сделали фото на отдыхе в Алгарве

17-летний игрок «Барселоны» находится в отпуске после победы в финале Евро-2024 со сборной Испании.

Ямаль и сын Роналду сделали фото на отдыхе в Алгарве | Источник: Sports.Ru

В третий раз сменив локацию, он приехал на отдых в Португалию. В Алгарве Ямаль встретился с Криштиану Роналду-младшим.

Совместное фото выложил у себя в инстаграме отец испанца, сопроводив его подписью Los reales (с испанского «настоящие/реальные» — Спортс) и эмодзи ???.

Фото: instagram.com/hustle_hard_304.

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