Соболева отправляют в ЦСКА, скандальный бразилец вернется в Россию. Трансферы и слухи дня
Всё самое интересное.
Всё самое интересное.
«Спартак» объявил о трансфере левого атакующего полузащитника Маркиньоса. Контракт с 24-летним игроком подписан на три года. Бразилец будет выступать за красно-белых под 8-м номером.
— Когда пришло предложение от «Спартака», я долго не раздумывал и принял решение, потому что это внушительный клуб с богатой историей. Томаш Амарал связался со мной, и я сразу согласился. Не сомневался, что принимаю правильное решение. Конечно, на мой переход повлиял факт работы с Деяном Станковичем, — приводит слова Маркиньоса официальный сайт «Спартака».
Ранее Маркиньос выступал за «Ференцварош», где его тренерами были Станислав Черчесов и Деян Станкович. В составе венгерской команды футболист провел 97 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал 26 голевых передач.
По некоторым данным, «Спартак» заплатит за трансфер бразильца 5 млн евро. Сам футболист подписал трехлетний контракт с зарплатой 1,2 миллиона евро в год.
Форвард «Спартака» Александр Соболев может связать свою судьбу с московским ЦСКА — заклятым конкурентом красно-белых. Таким сенсационным инсайдом поделился бывший гендиректор спартаковцев Юрий Первак.
— Думаю, Соболев может перейти в ЦСКА. Любой вариант возможен. Почему нет-то? Кто говорит, что нужно отказаться от Москвы? Соболев же живет в Москве, у него есть семья. Тут ему нужно будет только переехать с арены на арену за 15 минут на своей машине, — рассказал Первак в интервью Legalbet. Также он назвал ЦСКА «приятным клубом во всех отношениях», а его руководителей — «достойными людьми».
Самым вероятным вариантом продолжения карьеры для Соболева является «Зенит», хотя представители петербургского клуба опровергали интерес к нападающему. Также появлялась информация, что Александр может стать игроком «Локомотива».
«Сантос» планирует расторгнуть договор аренды с вингером Педро Габриэлем (Педриньо), права на которого принадлежат «Локомотиву». По данным портала iG, в ближайшее время агент футболиста встретится с руководством бразильского клуба. После расторжения всех соглашений полузащитник уедет в Россию.
Ранее Педриньо играл в аренде за «Сан-Паулу» и «Америку». Карьера полузащитника сопровождалась скандалами, связанными с домашним насилием. В марте 2023 года девушка футболиста заявила о побоях и оскорблениях с его стороны. На фоне инцидента «Сан-Паулу» разорвал арендное соглашение с Педриньо.
В текущем сезоне на счету полузащитника 11 матчей и два гола в бразильской Серии Б. Его контракт с «Локомотивом» действует до 2026 года.
Защитник «Сочи» и сборной Словении Ваня Дркушич может стать игроком «Зенита». По данным Nogo Mania, питерцы выкупят права на футболиста и отправят его в сербскую «Црвену Звезду» в аренду.
Агент словенца Младен Ратковица пока не подтвердил факт перехода в «Зенит». «Могу сказать, что мы ведем переговоры со всеми заинтересованными клубами. Приоритетом игрока на данный момент является поездка в Европу, все остальное — лишь спекуляции», — сказал Ратковица в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.
В интервью «Спорт-Экспрессу» агент добавил, что интерес к Дркушичу также проявляет греческий ПАОК. По информации инсайдера Ивана Карпова, словенец может закрепиться в «Зените», если сине-бело-голубые расстанутся с бразильцем Родригао.
Ваня Дркушич принимал участие в Евро-2024 и вместе со сборной Словении вышел в ⅛ финала. По некоторым данным, «Сочи» собирается продать защитника за 5−6 млн евро.
Пресс-служба «Крыльев Советов» объявила о подписании контракта с чилийским защитником «Годой-Крус» Томасом Гальдамесом. Стороны заключили соглашение до 2027 года.
Гальдамес является воспитанником «Унион Эспаньол», в котором сыграл 101 матч, забил чеытре гола и отдал три голевые передачи. В начале 2023 года чилиец перешел в аргентинский «Годой-Крус», где провел 50 матчей, в которых забил два гола и оформил пять результативных передач.
25-летний Томас дебютировал за сборную Чили на прошедшем Кубке Америки. Однако его сборная не сумела выйти в плей-офф.
«ПСЖ» сделал официальное предложение по трансферу чемпиона мира в составе сборной Аргентины, нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса. Этой информацией поделился TyC Sports. Недавно 24-летний форвард вновь выразил недовольство своей ролью в манчестерском клубе.
Контракт Альвареса с «горожанами» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 млн евро.
В прошлом сезоне аргентинский форвард отметился 19 голами и 13 результативными передачами в 54 матчах «Сити» во всех турнирах. Альварес появился в стартовом составе в 39 играх.
Пресс-служба «Атлетико» объявила о трансфере 27-летнего защитника «Реала Сосьедад» и сборной Испании, действующего чемпиона Европы Робена Ле Нормана. Стороны заключили соглашение на пять лет.
На Евро-2024 Ле Норман провел шесть матчей, пропустив только полуфинальную игру с Францией (2:1) из-за перебора желтых карточек. В сезоне-2023/24 Ле Норман принял участие в 43 матчах «Реала Сосьедад» во всех турнирах и отметился двумя забитыми голами.
Атакующий полузащитник сборной Колумбии, лучший бомбардир ЧМ-2014 Хамес Родригес расторг контракт с «Сан-Паулу» и стал свободным агентом. Об этом сообщает Globo.
Ранее сообщалось, что на 33-летнего экс-футболиста «Реала» претендуют «Атлетико» и «Реал Сосьедад». Сам игрок также хочет вернуться в Европу.
Звездный час Хамеса наступил в 2014 году, когда он стал лучшим игроком чемпионата мира и автором самого красивого гола на турнире. В его карьере были «Порту», «Монако», «Реал», «Бавария», «Эвертон» и «Олимпиакос», а также ряд клубов Южной Америки и катарский «Эр-Райян».
На прошедшем в США Кубке Америки Родригес отметился одним голом и шестью результативными передачами. Сборная Колумбии дошла до финала, а Хамес был признан лучшим игроком турнира.
Дортмундская «Боруссия» объявила о подписании защитника «Манчестер Сити» Иана Коуту. 22-летний бразилец проведет сезон в Германии на правах аренды.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сумма выкупа составит 25 млн евро. Еще 5 млн евро английский клуб сможет получить в качестве бонусов.
Прошлый сезон бразилец провел на правах аренды в «Жироне». В 38 матчах за испанский клуб он забил два мяча и отдал 10 голевых передач.
«Атлетико» объявил о переходе из «Вильярреала» нападающего Александера Серлота. Мадридский клуб подписал с 28-летним игроком контракт до 30 июня 2028 года. Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 32 миллиона евро.
В сезоне-2023/24 норвежец провел за «Вильярреал» 41 матч, забил 26 голов и сделал шесть результативных передач. По количеству мячей Серлот уступил только украинскому форварду «Жироны» Артему Довбику.
Испанский клуб приобрел норвежца у «РБ Лейпциг» прошлым летом за 10 миллионов евро.
Дмитрий Панов