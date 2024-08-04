Соболева отправляют в ЦСКА, скандальный бразилец вернется в Россию. Трансферы и слухи дня | Источник: РИА "Новости"

Что в России?

Бразильский защитник снова будет работать со Станковичем

«Спартак» объявил о трансфере левого атакующего полузащитника Маркиньоса. Контракт с 24-летним игроком подписан на три года. Бразилец будет выступать за красно-белых под 8-м номером.

— Когда пришло предложение от «Спартака», я долго не раздумывал и принял решение, потому что это внушительный клуб с богатой историей. Томаш Амарал связался со мной, и я сразу согласился. Не сомневался, что принимаю правильное решение. Конечно, на мой переход повлиял факт работы с Деяном Станковичем, — приводит слова Маркиньоса официальный сайт «Спартака».

Ранее Маркиньос выступал за «Ференцварош», где его тренерами были Станислав Черчесов и Деян Станкович. В составе венгерской команды футболист провел 97 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал 26 голевых передач.

По некоторым данным, «Спартак» заплатит за трансфер бразильца 5 млн евро. Сам футболист подписал трехлетний контракт с зарплатой 1,2 миллиона евро в год.

Соболев станет армейцем?!

Форвард «Спартака» Александр Соболев может связать свою судьбу с московским ЦСКА — заклятым конкурентом красно-белых. Таким сенсационным инсайдом поделился бывший гендиректор спартаковцев Юрий Первак.

— Думаю, Соболев может перейти в ЦСКА. Любой вариант возможен. Почему нет-то? Кто говорит, что нужно отказаться от Москвы? Соболев же живет в Москве, у него есть семья. Тут ему нужно будет только переехать с арены на арену за 15 минут на своей машине, — рассказал Первак в интервью Legalbet. Также он назвал ЦСКА «приятным клубом во всех отношениях», а его руководителей — «достойными людьми».

Самым вероятным вариантом продолжения карьеры для Соболева является «Зенит», хотя представители петербургского клуба опровергали интерес к нападающему. Также появлялась информация, что Александр может стать игроком «Локомотива».

Скандальный бразилец снова вернется в «Локомотив»

Источник: fclm.ru

«Сантос» планирует расторгнуть договор аренды с вингером Педро Габриэлем (Педриньо), права на которого принадлежат «Локомотиву». По данным портала iG, в ближайшее время агент футболиста встретится с руководством бразильского клуба. После расторжения всех соглашений полузащитник уедет в Россию.

Ранее Педриньо играл в аренде за «Сан-Паулу» и «Америку». Карьера полузащитника сопровождалась скандалами, связанными с домашним насилием. В марте 2023 года девушка футболиста заявила о побоях и оскорблениях с его стороны. На фоне инцидента «Сан-Паулу» разорвал арендное соглашение с Педриньо.

В текущем сезоне на счету полузащитника 11 матчей и два гола в бразильской Серии Б. Его контракт с «Локомотивом» действует до 2026 года.

Защитник из первой лиги интересен «Зениту» и ПАОКу

Защитник «Сочи» и сборной Словении Ваня Дркушич может стать игроком «Зенита». По данным Nogo Mania, питерцы выкупят права на футболиста и отправят его в сербскую «Црвену Звезду» в аренду.

Агент словенца Младен Ратковица пока не подтвердил факт перехода в «Зенит». «Могу сказать, что мы ведем переговоры со всеми заинтересованными клубами. Приоритетом игрока на данный момент является поездка в Европу, все остальное — лишь спекуляции», — сказал Ратковица в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.

В интервью «Спорт-Экспрессу» агент добавил, что интерес к Дркушичу также проявляет греческий ПАОК. По информации инсайдера Ивана Карпова, словенец может закрепиться в «Зените», если сине-бело-голубые расстанутся с бразильцем Родригао.

Ваня Дркушич принимал участие в Евро-2024 и вместе со сборной Словении вышел в ⅛ финала. По некоторым данным, «Сочи» собирается продать защитника за 5−6 млн евро.

Защитник сборной Чили перебрался в Самару

Пресс-служба «Крыльев Советов» объявила о подписании контракта с чилийским защитником «Годой-Крус» Томасом Гальдамесом. Стороны заключили соглашение до 2027 года.

Гальдамес является воспитанником «Унион Эспаньол», в котором сыграл 101 матч, забил чеытре гола и отдал три голевые передачи. В начале 2023 года чилиец перешел в аргентинский «Годой-Крус», где провел 50 матчей, в которых забил два гола и оформил пять результативных передач.

25-летний Томас дебютировал за сборную Чили на прошедшем Кубке Америки. Однако его сборная не сумела выйти в плей-офф.

Что в мире?

Чемпиона мира оценивают в 90 миллионов

«ПСЖ» сделал официальное предложение по трансферу чемпиона мира в составе сборной Аргентины, нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса. Этой информацией поделился TyC Sports. Недавно 24-летний форвард вновь выразил недовольство своей ролью в манчестерском клубе.

Контракт Альвареса с «горожанами» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 млн евро.

В прошлом сезоне аргентинский форвард отметился 19 голами и 13 результативными передачами в 54 матчах «Сити» во всех турнирах. Альварес появился в стартовом составе в 39 играх.

Чемпион Европы сменил клуб на родине

Пресс-служба «Атлетико» объявила о трансфере 27-летнего защитника «Реала Сосьедад» и сборной Испании, действующего чемпиона Европы Робена Ле Нормана. Стороны заключили соглашение на пять лет.

На Евро-2024 Ле Норман провел шесть матчей, пропустив только полуфинальную игру с Францией (2:1) из-за перебора желтых карточек. В сезоне-2023/24 Ле Норман принял участие в 43 матчах «Реала Сосьедад» во всех турнирах и отметился двумя забитыми голами.

Звезда чемпионата мира возвращается в Европу?

Атакующий полузащитник сборной Колумбии, лучший бомбардир ЧМ-2014 Хамес Родригес расторг контракт с «Сан-Паулу» и стал свободным агентом. Об этом сообщает Globo.

Ранее сообщалось, что на 33-летнего экс-футболиста «Реала» претендуют «Атлетико» и «Реал Сосьедад». Сам игрок также хочет вернуться в Европу.

Звездный час Хамеса наступил в 2014 году, когда он стал лучшим игроком чемпионата мира и автором самого красивого гола на турнире. В его карьере были «Порту», «Монако», «Реал», «Бавария», «Эвертон» и «Олимпиакос», а также ряд клубов Южной Америки и катарский «Эр-Райян».

На прошедшем в США Кубке Америки Родригес отметился одним голом и шестью результативными передачами. Сборная Колумбии дошла до финала, а Хамес был признан лучшим игроком турнира.

Молодой бразилец из «Ман Сити» уехал в Бундеслигу

Дортмундская «Боруссия» объявила о подписании защитника «Манчестер Сити» Иана Коуту. 22-летний бразилец проведет сезон в Германии на правах аренды.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сумма выкупа составит 25 млн евро. Еще 5 млн евро английский клуб сможет получить в качестве бонусов.

Прошлый сезон бразилец провел на правах аренды в «Жироне». В 38 матчах за испанский клуб он забил два мяча и отдал 10 голевых передач.

За норвежского топ-бомбардира заплатили 32 млн евро

«Атлетико» объявил о переходе из «Вильярреала» нападающего Александера Серлота. Мадридский клуб подписал с 28-летним игроком контракт до 30 июня 2028 года. Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 32 миллиона евро.

В сезоне-2023/24 норвежец провел за «Вильярреал» 41 матч, забил 26 голов и сделал шесть результативных передач. По количеству мячей Серлот уступил только украинскому форварду «Жироны» Артему Довбику.

Испанский клуб приобрел норвежца у «РБ Лейпциг» прошлым летом за 10 миллионов евро.