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15:42 (мск), источник: Sports.Ru

Орлов про Глушенкова и сборную: «Надо думать об интересах команды. У Черчесова и Дзюбы отношения не складывались, но они нашли общий язык, и вот что получилось на ЧМ-2018»

"Глушенков — это отдельный разговор. Шесть голов на старте сезона в чемпионате. Да какие! В великолепной форме находится.

Орлов про Глушенкова и сборную: «Надо думать об интересах команды. У Черчесова и Дзюбы отношения не складывались, но они нашли общий язык, и вот что получилось на ЧМ-2018» | Источник: Sports.Ru

Передал ли Глушенков привет Карпину? Вообще странная история. Максим и в прошлом сезоне выделялся на фоне остальных, а сейчас и подавно. Не вызывать его в национальную команду… Считаю, тренер сборной должен быть выше каких-то своих личных амбиций. На первый план выходит спортивный принцип.

Помните, у Черчесова и Дзюбы сначала отношения не складывались? Но они нашли общий язык, и все мы видели, что из этого получилось на ЧМ-2018. Поэтому прежде всего надо думать об интересах национальной команды.

Как можно отказываться от такого футболиста, как Глушенков? Будет смешно, если Карпин и теперь продолжит не вызывать футболиста «Зенита» (улыбается).

По-моему, Максим всем все в очередной раз доказал. К 35-й минуте сам забил два, да еще и помог отличиться Педро! Ну о чем тут еще говорить… Вы знаете, Глушенков мне сейчас даже напоминает советских футболистов, которые обладали прекрасным ударом из-за пределов штрафной. Он же не боится бить со средней дистанции", — сказал комментатор Геннадий Орлов.

25-летний футболист возглавляет бомбардирскую гонку Мир РПЛ с шестью голами после трех матчей. Полузащитник «Зенита» сделал хет-трик в игре 3-го тура чемпионата России с «Ростовом» (5:0).

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