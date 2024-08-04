Орлов про Глушенкова и сборную: «Надо думать об интересах команды. У Черчесова и Дзюбы отношения не складывались, но они нашли общий язык, и вот что получилось на ЧМ-2018» | Источник: Sports.Ru

Передал ли Глушенков привет Карпину? Вообще странная история. Максим и в прошлом сезоне выделялся на фоне остальных, а сейчас и подавно. Не вызывать его в национальную команду… Считаю, тренер сборной должен быть выше каких-то своих личных амбиций. На первый план выходит спортивный принцип.

Помните, у Черчесова и Дзюбы сначала отношения не складывались? Но они нашли общий язык, и все мы видели, что из этого получилось на ЧМ-2018. Поэтому прежде всего надо думать об интересах национальной команды.

Как можно отказываться от такого футболиста, как Глушенков? Будет смешно, если Карпин и теперь продолжит не вызывать футболиста «Зенита» (улыбается).

По-моему, Максим всем все в очередной раз доказал. К 35-й минуте сам забил два, да еще и помог отличиться Педро! Ну о чем тут еще говорить… Вы знаете, Глушенков мне сейчас даже напоминает советских футболистов, которые обладали прекрасным ударом из-за пределов штрафной. Он же не боится бить со средней дистанции", — сказал комментатор Геннадий Орлов.