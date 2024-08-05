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00:12 (мск), источник: Sports.Ru

«Многие выпендриваются: “Я прочитал 100 книг и умный нереально”. Но ты можешь быть тупым как пробка, просто прочитал 100 книг. Читать надо, но обязаловкой любовь не привить». Дзюба о литературе

— Есть книги, которые ты бы добавил в школьную программу?

— Наверное, нет. Мне кажется, люди приходят к этому сами с годами. И это нормально: что кому-то нравится читать, а кому-то нет. Вот многие выпендриваются, что «я прочитал 100 книг и умный нереально».

Но нет, ты можешь в жизни быть тупым как пробка, но просто прочитал 100 книг и теперь как-то по-своему их интерпретируешь. А есть люди, кто сами по себе умные.

Да, если ты любишь читать и наслаждаешься этим — это круто. В любом случае надо читать книги! Но чтобы обязаловкой…

Мне кажется, так любовь к чтению не привить. Как и любовь к любому виду спорта, условно, гольфу: тебе он либо нравится, либо не нравится.

Мне вот нравится чтение, но многим людям — нет, и я не могу сказать про них, что «это позор». Для меня позор даже больше не посмотреть какие-то фильмы, с книгами нет такого.

— Любимая книга Артема Дзюбы?

— Если брать из школьных — «Граф Монте-Кристо». Это та книга, по которой я уже очень давно жду нормальную экранизацию. Одна из сильнейших историй о том, как человек не сдался, несмотря ни на что.

— Идеальный актер на роль графа в экранизации?

— Я! — сказал бывший нападающий сборной России.

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