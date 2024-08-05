Барко о сравнениях с Месси: «Лео — уникальный игрок, подобных качеств нет ни у кого. Таких в мире больше нет» | Источник: Sports.Ru

— Лично мне такое признание только помогало. Наполняло радостью и уверенностью, что ты можешь помочь команде побеждать.

— Наверняка были и сравнения с Месси, ведь ты похож на Лео по типажу.

— Ну, Месси — это уникальный игрок, таких в мире больше нет. Подобных качеств нет больше ни у кого. Но вообще у всех есть и сильные стороны, и недостатки. Я всем доволен, — сказал аргентинский полузащитник «Спартака».