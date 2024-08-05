Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Спартак
Крылья Советов
Футбол. Первая лига
перерыв
Арсенал
Енисей
Футбол. Премьер-лига
4.08
Динамо Мх
Пари Нижний Новгород
Футбол. Еврокубки
6.08
Карабах
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
6.08
Ноа
АЕК
Футбол. Еврокубки
6.08
Паневежис
Маккаби
Все события
19:12 (мск), источник: Sports.Ru

Барко о сравнениях с Месси: «Лео — уникальный игрок, подобных качеств нет ни у кого. Таких в мире больше нет»

— Ты в самом начале карьеры заслужил отличную прессу, получил в Аргентине звание «Открытие года». Как это повлияло на твое становление как игрока?

Барко о сравнениях с Месси: «Лео — уникальный игрок, подобных качеств нет ни у кого. Таких в мире больше нет» | Источник: Sports.Ru

— Лично мне такое признание только помогало. Наполняло радостью и уверенностью, что ты можешь помочь команде побеждать.

— Наверняка были и сравнения с Месси, ведь ты похож на Лео по типажу.

— Ну, Месси — это уникальный игрок, таких в мире больше нет. Подобных качеств нет больше ни у кого. Но вообще у всех есть и сильные стороны, и недостатки. Я всем доволен, — сказал аргентинский полузащитник «Спартака».

Барко о России: «В Аргентине ты не можешь поздно вечером спокойно гулять по улицам. А здесь очень спокойно, Атланта в США была больше похожа на Москву в этом плане».

Читайте также от «Sports»
Что за мужчина в ярких плавках ворвался в женское плавание на Олимпиаде?
Слуцкий бьет рекорды в Китае! Даже с удалением вратаря
Дайте лупу! Так определили чемпиона на Олимпиаде-2024
Всадница, которая чуть не погибла после падения с лошади, взяла золото
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь