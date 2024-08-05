Соболев о Роналду и Месси: «Оба хороши. Лео — это талант, просто супер, таких нет. Криш — талант и трудолюбие, он сделал себя сам» | Источник:

— Слушай, оба. Оба хороши. У меня нет разделения.

— Я как думаю: Месси — это талант, просто супер. Таких нету. А Криш — это талант и трудолюбие такое, что… И поэтому Криш сделал себя сам, а Месси — это талант просто, — сказал нападающий «Спартака» Александр Соболев.