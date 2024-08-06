Юные футболисты «Зенита» проведут в Бразилии матчи против команд местных академий
Футболисты петербургского клуба не старше 2010 года рождения сыграют несколько матчей с 8 по 14 августа.
Футболисты петербургского клуба не старше 2010 года рождения сыграют несколько матчей с 8 по 14 августа.
МОСКВА, 6 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты петербургского «Зенита» не старше 2010 года рождения проведут в Бразилии матчи против команд местных академий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе петербургского клуба.
Российская команда встретится с соперниками из академий «Фламенго», «Ботафого», «Флуминенсе», «Марики». Поединки состоятся с 8 по 14 августа. Турнир приурочен к 196-летию установления дипломатических отношений между Россией и Бразилией. Оба государства являются членами БРИКС.
«В Бразилии мы проведем ряд встреч с бразильскими академиями. Мы преследуем цель обучения ребят, их дальнейшей подготовки. Хотим посмотреть уровень готовности нашей команды и соперников, сравнить, какими навыками и способностями обладают наши игроки и бразильские, чтобы в дальнейшем двигаться вперед. Хотим, чтобы ребята получили игровой опыт», — сказал тренер «Зенита»-2010 Максим Коваленко, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.
«Планируется провести ряд деловых встреч, посетить академию “Фламенго”, посмотреть матч основной команды, культуру и достопримечательности города Рио-де-Жанейро», — добавил он.