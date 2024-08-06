В ПАОКе рассказали, что Чалов хорошо адаптировался в футбольном клубе
1 августа Федор Чалов перешел в греческий ПАОК из московского ЦСКА.
ПАОК
1 августа Федор Чалов перешел в греческий ПАОК из московского ЦСКА.
СТОКГОЛЬМ, 6 августа. /ТАСС/. Российский нападающий Федор Чалов уже прекрасно адаптировался в греческом футбольном клубе ПАОК. Об этом ТАСС рассказал вице-президент клуба Кириакос Кириакос.
1 августа Чалов перешел в ПАОК из ЦСКА, подписав контракт на три года.
«Мы прилетели в Швецию, Федор вместе с нами. Он уже прекрасно адаптировался в клубе», — сказал Кириакос.
6 августа ПАОК на выезде сыграет против шведского «Мальмё» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Чалов попал в заявку ПАОКа на эту игру. Ответная встреча пройдет в Салониках 13 августа.