В ПАОКе рассказали, что Чалов хорошо адаптировался в футбольном клубе

СТОКГОЛЬМ, 6 августа. /ТАСС/. Российский нападающий Федор Чалов уже прекрасно адаптировался в греческом футбольном клубе ПАОК. Об этом ТАСС рассказал вице-президент клуба Кириакос Кириакос.

1 августа Чалов перешел в ПАОК из ЦСКА, подписав контракт на три года.

«Мы прилетели в Швецию, Федор вместе с нами. Он уже прекрасно адаптировался в клубе», — сказал Кириакос.