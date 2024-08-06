Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Карабах
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
19:00
Ноа
АЕК
Футбол. Еврокубки
19:30
Паневежис
Маккаби
Футбол. Еврокубки
20:00
Мальме
ПАОК
Футбол. Еврокубки
20:00
Петрокуб
ТНС
Футбол. Еврокубки
20:15
Мидтьюлланн
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
21:00
Спарта П
Стяуа
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо К
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
21:30
Лилль
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
21:45
Зальцбург
Твенте
Все события
10:57 (мск), источник: ТАСС

В ПАОКе рассказали, что Чалов хорошо адаптировался в футбольном клубе

1 августа Федор Чалов перешел в греческий ПАОК из московского ЦСКА.

ПАОК
Источник: РИА "Новости"

СТОКГОЛЬМ, 6 августа. /ТАСС/. Российский нападающий Федор Чалов уже прекрасно адаптировался в греческом футбольном клубе ПАОК. Об этом ТАСС рассказал вице-президент клуба Кириакос Кириакос.

1 августа Чалов перешел в ПАОК из ЦСКА, подписав контракт на три года.

«Мы прилетели в Швецию, Федор вместе с нами. Он уже прекрасно адаптировался в клубе», — сказал Кириакос.

6 августа ПАОК на выезде сыграет против шведского «Мальмё» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Чалов попал в заявку ПАОКа на эту игру. Ответная встреча пройдет в Салониках 13 августа.

Читайте также от «ТАСС»
Чем недовольны парижане и куда пропали туристы
Журова считает дело Валиевой политическим
Муфтий заявил, что "больная идеология" лишила мусульманку участия в открытии ОИ
Боец Исмаилов не будет проводить поединки до конца года
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь