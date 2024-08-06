Дзюба появится в сериале «Бедный олигарх», продюсируемом Сариком Андреасяном. По сюжету Артем сыграет с бизнесменом Гнидой в деревенском матче | Источник: Sports.Ru

По сюжету Дзюба сыграет с беглым бизнесменом Виктором Гнидой в исполнении Владимира Сычева в деревенском футбольном матче.

«Мы никогда не привлекали футболистов в свои проекты, так что это оказалось новым опытом и для нас, и для Артема», — сказал продюсер сериала Сарик Андреасян.

«Бедный олигарх‑3» стартует в эфире ТНТ 12 августа.

В мае Дзюба покинул московский «Локомотив» в связи с истечением срока действия контракта и на данный момент находится в статусе свободного агента.