Сарик Андреасян о Дзюбе: «Очень артистичный, приятный. В сериале “Бедный олигарх” он играет самого себя» | Источник: Sports.Ru

«Он у нас снялся в сериале “Бедный олигарх”. Дзюба играет в первой серии в роли самого себя.

Он очень артистичный, приятный. Но я не отношусь к спортсменам, как артистам. Потому что спортсмены — есть спортсмены", — сказал продюсер сериала Сарик Андреасян.

В мае Дзюба покинул московский «Локомотив» в связи с истечением срока действия контракта и на данный момент находится в статусе свободного агента.