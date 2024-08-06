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19:27 (мск), источник: Sports.Ru

Сарик Андреасян о Дзюбе: «Очень артистичный, приятный. В сериале “Бедный олигарх” он играет самого себя»

Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Зенита» и «Локомотива» появится в третьем сезоне комедийного сериала «Бедный олигарх» на телеканале ТНТ.

Сарик Андреасян о Дзюбе: «Очень артистичный, приятный. В сериале “Бедный олигарх” он играет самого себя» | Источник: Sports.Ru

«Он у нас снялся в сериале “Бедный олигарх”. Дзюба играет в первой серии в роли самого себя.

Он очень артистичный, приятный. Но я не отношусь к спортсменам, как артистам. Потому что спортсмены — есть спортсмены", — сказал продюсер сериала Сарик Андреасян.

В мае Дзюба покинул московский «Локомотив» в связи с истечением срока действия контракта и на данный момент находится в статусе свободного агента.

«Многие выпендриваются: “Я прочитал 100 книг и умный нереально”. Но ты можешь быть тупым как пробка, просто прочитал 100 книг. Читать надо, но обязаловкой любовь не привить». Дзюба о литературе.

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