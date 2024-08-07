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20:42 (мск), источник: Sports.Ru

Эдегор назвал Зинченко «Месси», Магальяэса — «зверем», Райса — «машиной», Хавертца — «голом». Мартина просили одним словом описать партнеров по «Арсеналу»

Полузащитника «Арсенала» попросили одним словом описать партнеров по команде.

На вопрос об украинце норвежец сказал: «Месси».

Габриэл Магальяэс был назван «зверем», Букайо Сака — «звездным мальчиком», Деклан Райс — «машиной», Аарон Рэмсдейл — «шутником», Вильям Салиба — «Роллс-Ройсом», Кай Хавертц — «голом».

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