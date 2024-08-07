Эдегор назвал Зинченко «Месси», Магальяэса — «зверем», Райса — «машиной», Хавертца — «голом». Мартина просили одним словом описать партнеров по «Арсеналу»
Полузащитника «Арсенала» попросили одним словом описать партнеров по команде.
Полузащитника «Арсенала» попросили одним словом описать партнеров по команде.
На вопрос об украинце норвежец сказал: «Месси».
Габриэл Магальяэс был назван «зверем», Букайо Сака — «звездным мальчиком», Деклан Райс — «машиной», Аарон Рэмсдейл — «шутником», Вильям Салиба — «Роллс-Ройсом», Кай Хавертц — «голом».