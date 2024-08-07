Футболист Олег Бондарь сломал нос прохожему в центре Москвы

Он рассказал, что инцидент произошел накануне поздно ночью, 6 августа, на Большом Козихинском переулке.

«Планировал возвращаться домой, но познакомился с человеком, сидел на лавочке, общался. В моменте человек начал из окна кричать маты, оскорблять, непонятные какие-то вещи произносить. По итогу вышел на повышенных тонах, на каких-то чересчур сильных эмоциях, начал конфликтовать», — вспоминает мужчина.

По словам Евгения, конфликт перерос в потасовку, в результате чего мужчина коленом сломал ему нос со смещением. Пострадавшему удалось снять на камеру нападавшего, а позже он выяснил, что им является футболист Бондарь.

«Я был в таком состоянии разбитом, что я вообще не мог понять, как мне дальше поступать. Я для себя выбрал самый оптимальный вариант — своей футболкой вытереть лицо и попытаться как-то добраться домой», — сказал Евгений, уточнив, что в больницу он пошел на следующий день.

Собеседник также сообщил, что он уже обратился в правоохранительные органы, у него запланирована встреча с участковым.

23-летний Бондарь является полузащитником московского любительского футбольного клуба 2DROTS.