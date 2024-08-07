Директор «Химок» о Дзюбе и Джикии: «Есть переговоры, но нет конкретики. Это высококлассные игроки»
"Не могу сказать, что переговоры завершились или были в продвинутой стадии. Но коммуникация была. Это высококлассные футболисты.
"Не могу сказать, что переговоры завершились или были в продвинутой стадии. Но коммуникация была. Это высококлассные футболисты.
Джикия — опытный игрок. Любой шаг, который он сейчас сделает, будет для него правильным. Желаю ему удачи.
По Артему ситуация такая же: есть переговоры, но нет конкретики«, — сказал спортивный директор “Химок” Анар Мамедов.