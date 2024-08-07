Директор «Химок» о Дзюбе и Джикии: «Есть переговоры, но нет конкретики. Это высококлассные игроки» | Источник:

Джикия — опытный игрок. Любой шаг, который он сейчас сделает, будет для него правильным. Желаю ему удачи.