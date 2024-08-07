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7 августа, источник: Sports.Ru

Директор «Химок» о Дзюбе и Джикии: «Есть переговоры, но нет конкретики. Это высококлассные игроки»

"Не могу сказать, что переговоры завершились или были в продвинутой стадии. Но коммуникация была. Это высококлассные футболисты.

Директор «Химок» о Дзюбе и Джикии: «Есть переговоры, но нет конкретики. Это высококлассные игроки» | Источник: Sports.Ru

Джикия — опытный игрок. Любой шаг, который он сейчас сделает, будет для него правильным. Желаю ему удачи.

По Артему ситуация такая же: есть переговоры, но нет конкретики«, — сказал спортивный директор “Химок” Анар Мамедов.

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