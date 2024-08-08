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00:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Златан Ибрагимович назвал тренера, который «уничтожал» его

Советник по спортивным и коммерческим вопросам «Милана» и экс-нападающий «Милана», «Ювентуса», «Интера», «ПСЖ», «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал о своих взаимоотношениях с тренером Фабио Капелло.

Златан Ибрагимович назвал тренера, который «уничтожал» его | Источник: Чемпионат.com

«В “Ювентусе” у меня был Фабио Капелло. Он меня уничтожал. Но в то же время он меня строил. Он говорил тебе: “Сегодня ты был мусором. Завтра ты будешь лучшим”. И когда я думал, что я лучший, это меня убило. В какой-то момент я больше ничего не понимал и спросил себя: “Я действительно лучший или я дерьмо?” Это был его способ мотивировать меня, чтобы я стал лучшим, так что да», — приводит слова Ибрагимовича журналист Джанлука Ди Марцио.

42-летний экс-нападающий «Милана», «Ювентуса», «Интера», «ПСЖ», «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович завершил карьеру действующего игрока в июне 2023 года. В декабре 2023 года Ибрагимович был назначен на должность старшего советника в американской инвестиционной компании Redbird, владеющей «Миланом». Задачами Златана в структуре управления «россонери» являются развитие игроков и методов их подготовки, продвижение бренда «Милана» и его коммерческих интересов.

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