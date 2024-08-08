Златан Ибрагимович назвал тренера, который «уничтожал» его

«В “Ювентусе” у меня был Фабио Капелло. Он меня уничтожал. Но в то же время он меня строил. Он говорил тебе: “Сегодня ты был мусором. Завтра ты будешь лучшим”. И когда я думал, что я лучший, это меня убило. В какой-то момент я больше ничего не понимал и спросил себя: “Я действительно лучший или я дерьмо?” Это был его способ мотивировать меня, чтобы я стал лучшим, так что да», — приводит слова Ибрагимовича журналист Джанлука Ди Марцио.