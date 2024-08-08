Властимил Петржела: «О Дзюбе как об игроке уже нет смысла говорить. Он может стать неплохим тренером, но ему интереснее быть шоуменом»
35-летний нападающий находится без клуба после ухода из «Локомотива».
35-летний нападающий находится без клуба после ухода из «Локомотива».
— О Дзюбе как об игроке смысла говорить уже нет.
— Сможет ли он добиться успеха на тренерском мостике?
— Дзюба может стать неплохим тренером, но для этого нужно желание самого Артема. Не уверен, что ему это интересно.
Думаю, Дзюбе интереснее быть шоуменом, чем футбольным тренером, — сказал бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела.