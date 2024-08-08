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12:57 (мск), источник: Sports.Ru

Властимил Петржела: «О Дзюбе как об игроке уже нет смысла говорить. Он может стать неплохим тренером, но ему интереснее быть шоуменом»

35-летний нападающий находится без клуба после ухода из «Локомотива».

Властимил Петржела: «О Дзюбе как об игроке уже нет смысла говорить. Он может стать неплохим тренером, но ему интереснее быть шоуменом» | Источник: Sports.Ru

— О Дзюбе как об игроке смысла говорить уже нет.

— Сможет ли он добиться успеха на тренерском мостике?

— Дзюба может стать неплохим тренером, но для этого нужно желание самого Артема. Не уверен, что ему это интересно.

Думаю, Дзюбе интереснее быть шоуменом, чем футбольным тренером, — сказал бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела.

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