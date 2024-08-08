Роналду — Пепе: «Мы выиграли все что можно, но самое большое достижение — наша дружба и уважение, которое я испытываю к тебе. Ты уникален, брат»
"Не хватает слов, чтобы выразить, как много ты для меня значишь, друг.
Мы выиграли все, что можно было выиграть на поле, но самым большим достижением является наша дружба и уважение, которое я испытываю к тебе. Ты уникален, брат.
Спасибо тебе за это«, — написал нападающий “Аль-Насра” и сборной Португалии.
Роналду и Пепе вместе выступали за сборную Португалии и «Реал».
41-летний Пепе объявил о завершении карьеры.