Роналду — Пепе: «Мы выиграли все что можно, но самое большое достижение — наша дружба и уважение, которое я испытываю к тебе. Ты уникален, брат» | Источник:

Мы выиграли все, что можно было выиграть на поле, но самым большим достижением является наша дружба и уважение, которое я испытываю к тебе. Ты уникален, брат.