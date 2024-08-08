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21:57 (мск), источник: Sports.Ru

«Главная задача пацанов — продолжить карьеру. Неуместно нагружать их предложениями о Медиалиге». Глава МФЛ Осипов о Дзюбе и Джикии

— Дзюба и Джикия сейчас сидят без контрактов. Если по Артему возникают какие-то слухи, то по Георгию их почти нет. Вы предлагали им поучаствовать в Кубке лиги?

— Я очень уважительно отношусь к обоим ребятам. Считаю, что сейчас для них самое важное, помимо семьи, — это продолжение профессиональной карьеры. Есть ощущение, что неуместно нагружать их предложениями о Медиалиге, в то время как каждый из них находится в активном поиске нового клуба.

Хочется, чтобы они сконцентрировались на основной деятельности. А если не получится, я уверен, как наши знакомые, любящие футбол, они всегда придут в Медиалигу, а мы всегда будем их ждать. Но сейчас я не вижу в этом никакого смысла.

Главная задача пацанов — продолжить карьеру. Клубы, которые ищут себе забивного нападающего или одного из лучших защитников в истории современной России, должны не поскупиться, если есть такая возможность, на удовлетворение потребностей и интересов ребят с точки зрения контракта. Ну, а если нет — всегда welcome к нам.

— Был пример Дениса Глушакова, когда он, находясь без клуба, пробовал пляжное «Строгино» и костромской «Спартак». Может ли Медиалига быть площадкой для поддержания спортивной формы звезд?

— Мне кажется, сейчас уровень футбола в лиге наглядно подтверждает возможность найти здесь игровую практику. Я уверен, что уважительное отношение и понимание ситуации позволит ребятам, играющим против выдающихся футболистов, проявлять рассудок и не играть крайне агрессивно против них во избежание травм.

Если в заявочное окно не получится оказаться в профессиональном футболе, безусловно, не будет ни одной команды, которая бы отказался от возможности принять у себя что Георгия, что Тему. Это будет один из лучших трансферов в истории медиафутбола, — рассказал президент Winline Медиалиги.

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