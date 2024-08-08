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22:57 (мск), источник: Sports.Ru

«Спортинг» вспомнил игру Роналду против «МЮ» в 2003-м: «Остальное — история ?». Криштиану перешел в «МЮ» через 6 дней после матча

В соцсетях лиссабонского клуба опубликовали видео, как Роналду играл против «Манчестер Юнайтед» в августе 2003 года.

«Спортинг» вспомнил игру Роналду против «МЮ» в 2003-м: «Остальное — история ?». Криштиану перешел в «МЮ» через 6 дней после матча | Источник: Sports.Ru

Кроме того, над видео поставили эмодзи козла, что является акронимом от выражения GOAT — «величайший в истории».

«21 год назад. Остальное — история ?», — сказано в заявлении «Спортинга».

В 2003 году «Спортинг» обыграл «Манчестер Юнайтед» (3:1) в товарищеском матче. Через 6 дней после этой игры Криштиану Роналду перешел в «МЮ».

Фердинанд об игре против Роналду: «Джону О’Ши нужен был кислородный баллон».

Матч, через 6 дней после которого Криштиану Роналду впервые перешел в «МЮ».

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