«Спортинг» вспомнил игру Роналду против «МЮ» в 2003-м: «Остальное — история ?». Криштиану перешел в «МЮ» через 6 дней после матча
В соцсетях лиссабонского клуба опубликовали видео, как Роналду играл против «Манчестер Юнайтед» в августе 2003 года.
В соцсетях лиссабонского клуба опубликовали видео, как Роналду играл против «Манчестер Юнайтед» в августе 2003 года.
Кроме того, над видео поставили эмодзи козла, что является акронимом от выражения GOAT — «величайший в истории».
«21 год назад. Остальное — история ?», — сказано в заявлении «Спортинга».
В 2003 году «Спортинг» обыграл «Манчестер Юнайтед» (3:1) в товарищеском матче. Через 6 дней после этой игры Криштиану Роналду перешел в «МЮ».
Фердинанд об игре против Роналду: «Джону О’Ши нужен был кислородный баллон».
Матч, через 6 дней после которого Криштиану Роналду впервые перешел в «МЮ».