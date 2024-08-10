«Спартак» интересуется бразильским вундеркиндом, Ольмо перешел в «Барселону», «Ростов» арендует Сутормина?

Уэсли | Источник: Ricardo Moreira/Getty Images

Хосейннеджад — в Махачкале

Махачкалинское «Динамо» объявило о трансфере полузащитника сборной Ирана Мохаммаджавада Хосейннеджада. 21-летний футболист, который перешел из иранского «Сепахана», подписал с российским клубом долгосрочный контракт.

Игрок провел два матча за основную сборную Ирана. В прошлом сезоне Хосейннеджад принял участие в 27 матчах «Сепахана» во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 500 тысяч евро.

«Спартаку» интересен Уэсли

Инсайдер Иван Карпов сообщает: московский «Спартак» проявляет интерес к бразильскому вингеру «Коринтианса» Уэсли.

По данным источника, клуб из Южной Америки просит за своего воспитанника 22−25 миллионов евро. При этом «Коринтианс» уже отказал «Вест Хэму» и «Фенербахче» в трансфере за 20 миллионов евро.

19-летний футболист провел за основную команду своего клуба 81 матч во всех турнирах, забил семь мячей и отдал шесть голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2027 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Трансфер Кена срывается?

Переход немецкого защитника Деррика Кена в «Спартак» может сорваться из-за невыплаты «Галатасараем» оставшейся суммы в размере 2,5 миллиона евро за прошлый переход футболиста из «Ганновера». Об этом сообщает Sport24.

По данным источника, турецкий клуб хочет повесить этот платеж на «Спартак», но красно-белых не устраивают такие условия из-за проблем с переводом средств в Германию. Отмечается, что одним из вариантов решения может быть аренда игрока с правом выкупа за восемь миллионов евро.

Кен перешел в «Галатасарай» из «Ганновера» в феврале 2024 года. Немец провел 16 матчей за турецкий клуб во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. Его контракт с командой рассчитан до 30 июня 2026 года.

Сутормин перейдет в «Ростов»?

«Ростов» и «Зенит» ведут переговоры по трансферу полузащитника Алексея Сутормина, сообщает «РБ Спорт». По сведениям источника, речь идет о переходе на правах аренды до конца текущего чемпионата. Стороны обсуждают условия сделки.

Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня 2025 года. Всего футболист провел за петербуржцев 127 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 11 результативных передач.

Гайч переедет в Турцию?

Спортивный директор турецкого «Антальяспора» Айтач Алтай в разговоре с «СЭ» прокомментировал интерес клуба к нападающему ЦСКА Адольфу Гайчу.

«Мы заинтересованы в Гайче. Если клуб согласится на наши условия и зарплата игрока будет меньше, чем в данный момент, тогда этот трансфер может произойти», — сказал Алтай «СЭ».

Ранее издание Ajansspor сообщило об интересе турецкого клуба к 25-летнему аргентинцу. Гайч перешел в ЦСКА летом 2020 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

Прошедший сезон аргентинец провел в аренде в турецком «Ризеспоре», за который сыграл 35 матчей, забил 11 мячей и отдал одну голевую передачу.

Актюркоглу не перейдет в «Спартак»

Агент полузащитника «Галатасарая» Керема Актюркоглу Вильям Д’Авила рассказал «СЭ» о ситуации с возможным переходом своего клиента в «Спартак».

«Сделки по Керему не будет», — сказал Д’Авила.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что стороны не смогли договориться по личным условиям контракта.

В сезоне-2023/24 Актюркоглу провел 54 матча во всех турнирах, в которых забил 15 голов и сделал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Источник: Соцсети

Де Хеа — в «Фиорентине»

«Фиорентина» объявила о подписании контракта с вратарем Давидом де Хеа. Сообщалось, что 33-летний испанец заключит однолетний договор.

Де Хеа находился в статусе свободного агента с лета 2023 года, когда завершился его контракт с «Манчестер Юнайтед». Голкипер выступал за манкунианцев с 2011 года и провел за клуб 545 игр.

До этого он выступал за «Атлетико», где сыграл в 84 матчах. За сборную Испании де Хеа провел 45 матчей.

Ольмо — в «Барселоне»

Полузащитник Дани Ольмо стал игроком «Барселоны», сообщается на официальном сайте каталонской команды. Соглашение рассчитано до лета 2030 года.

Ранее футболист выступал за «Лейпциг». По данным СМИ, немецкий клуб получит за испанца 55 миллионов евро плюс семь миллионов в качестве дополнительных выплат. В прошлом сезоне хавбек в 25 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах забил восемь голов и сделал три голевые передачи.

На Евро-2024 он забил три гола и отдал две результативные передачи в шести встречах.

Пачо — в «ПСЖ»

Вильян Пачо — 22-летний центральный защитник «Айнтрахта» — перешел в «ПСЖ». Стороны заключили контракт до 2029 года, сообщает пресс-служба клуба.

Прошлым летом игрок перешел в «Айнтрахт» из «Антверпена». Он провел за немецкий клуб 44 матча, отметился двумя ассистами. Также в активе Пачо два гола в 16 матчах за сборную Эквадора. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

«Тоттенхэм» подписывает Соланке

The Athletic сообщает: нападающий «Борнмута» Доминик Соланке вскоре станет игроком «Тоттенхэма».

Как сообщает источник, неизвестно, сколько именно «Тоттенхэм» заплатит «Борнмуту», однако в контракте 26-летнего форварда прописана сумма отступных в размере 75 миллионов евро.

К «Борнмуту» нападающий присоединился в 2019 году. В прошлом сезоне Доминик провел за «вишен» 42 матча во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и четырьмя результативными передачами.

Соланке стал лучшим бомбардиром «Борнмута» в минувшем сезоне. Нынешний контракт действует до конца июня 2027 года. Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.