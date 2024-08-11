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18:27 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин о Миранчуке в «Атланте»: «Ему нужно просто показывать свою игру. Он уже отыграл несколько лет в Италии, поэтому никаких затруднений не будет»

28-летний футболист стал игроком клуба МЛС, перейдя из итальянской «Аталанты».

Овечкин о Миранчуке в «Атланте»: «Ему нужно просто показывать свою игру. Он уже отыграл несколько лет в Италии, поэтому никаких затруднений не будет» | Источник: Sports.Ru

"Ему нужно просто показывать свою игру. Он уже отыграл несколько лет в Италии, поэтому у него не будет никаких затруднений перед тем, чтобы начать играть в Америке.

Мы с ним просто здоровались и все. Времени смотреть местный футбольный чемпионат особо нет. Конечно, если они приедут к нам, я обязательно приеду и посмотрю матч«, — сказал капитан “Вашингтона” Александр Овечкин.

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