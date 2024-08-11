Овечкин о Миранчуке в «Атланте»: «Ему нужно просто показывать свою игру. Он уже отыграл несколько лет в Италии, поэтому никаких затруднений не будет»
28-летний футболист стал игроком клуба МЛС, перейдя из итальянской «Аталанты».
28-летний футболист стал игроком клуба МЛС, перейдя из итальянской «Аталанты».
"Ему нужно просто показывать свою игру. Он уже отыграл несколько лет в Италии, поэтому у него не будет никаких затруднений перед тем, чтобы начать играть в Америке.
Мы с ним просто здоровались и все. Времени смотреть местный футбольный чемпионат особо нет. Конечно, если они приедут к нам, я обязательно приеду и посмотрю матч«, — сказал капитан “Вашингтона” Александр Овечкин.