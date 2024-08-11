Овечкин о Миранчуке в «Атланте»: «Ему нужно просто показывать свою игру. Он уже отыграл несколько лет в Италии, поэтому никаких затруднений не будет» | Источник:

"Ему нужно просто показывать свою игру. Он уже отыграл несколько лет в Италии, поэтому у него не будет никаких затруднений перед тем, чтобы начать играть в Америке.