Матчи «Факела» в Воронеже могут перенести в другие города

Вероятные переносы матчей могут негативно сказаться на и без того бедственном положении «Факела» в турнирной таблице Премьер-лиги. Напомним, после поражения в Самаре от «Крыльев Советов» воронежский клуб опустился на последнее, 16 место. А вскоре лишился главного тренера. Игорь Черевченко после разговора с руководством команды ушел в отставку. Так что наступила полная неопределенность — непонятно, кто будет готовить «Факел» к матчам, которые состоятся неизвестно где.