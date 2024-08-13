Матчи «Факела» в Воронеже могут перенести в другие города

Матчи «Факела» могут попасть под отмену массовых мероприятий, о которой сообщили региональные власти в понедельник, 12 августа. Возможность переноса игр с тольяттинским «Акроном» 15 августа и московским «Спартаком» 18 августа на нейтральное поле или обмен кругами с этими командами сейчас активно обсуждают. Есть вариант проведения матчей и на резервном стадионе «Факела» — «РЖД Арене» в Москве.
Причина возможного переноса всем понятна — Воронежа находится в 220 километрах от Курска, который после вторжения ВСУ в Суджанский район стали намного чаще обстреливать. Да и до столицы Черноземья вражеские беспилотники стали долетать еще чаще.
Вероятные переносы матчей могут негативно сказаться на и без того бедственном положении «Факела» в турнирной таблице Премьер-лиги. Напомним, после поражения в Самаре от «Крыльев Советов» воронежский клуб опустился на последнее, 16 место. А вскоре лишился главного тренера. Игорь Черевченко после разговора с руководством команды ушел в отставку. Так что наступила полная неопределенность — непонятно, кто будет готовить «Факел» к матчам, которые состоятся неизвестно где.