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Олег Иванов о том, можно ли остановить Глушенкова: «Да, в Казани когда-то и Месси ничего не смог сделать. Разных Месси у нас было много, Глушенков — первый и единственный»

Игрок «Зенита» в этом сезоне забил 9 голов в 6 матчах во всех турнирах, в том числе 7 — в 4 играх Мир РПЛ.
Источник: Sports.Ru

«Рубин» в среду примет клуб из Санкт-Петербурга в рамках Фонбет Кубка России. Ранее казанцы уступили «Зениту» (0:4) в матче чемпионата России.

— «Рубин» уступил «Зениту» в чемпионате, но по силам ли вам не дать победить петербуржцам в Кубке?

— В Кубке игровую практику получают люди, которые играют меньше, поэтому шансы есть. После матча в чемпионате мы сделали вывод, что нужно до конца гнуть свою линию. Тогда после первого тайма мы немного раскрылись, за что были наказаны.

— Есть ли понимание, как остановить Глушенкова?

— В первом тайме того матча мы играли низким блоком, у них не было никаких моментов. Против каждого футболиста можно найти способы его остановить. И Месси когда‑то приезжал в Казань и ничего не смог сделать. При определенной тактике и подходе это возможно.

— Глушенков — российский Месси прямо сейчас?

— У нас уже было много разных Месси. Это Глушенков — первый и единственный, — сказал полузащитник «Рубина».