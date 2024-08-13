Олег Иванов о том, можно ли остановить Глушенкова: «Да, в Казани когда-то и Месси ничего не смог сделать. Разных Месси у нас было много, Глушенков — первый и единственный»

«Рубин» в среду примет клуб из Санкт-Петербурга в рамках Фонбет Кубка России. Ранее казанцы уступили «Зениту» (0:4) в матче чемпионата России.
— «Рубин» уступил «Зениту» в чемпионате, но по силам ли вам не дать победить петербуржцам в Кубке?
— В Кубке игровую практику получают люди, которые играют меньше, поэтому шансы есть. После матча в чемпионате мы сделали вывод, что нужно до конца гнуть свою линию. Тогда после первого тайма мы немного раскрылись, за что были наказаны.
— Есть ли понимание, как остановить Глушенкова?
— В первом тайме того матча мы играли низким блоком, у них не было никаких моментов. Против каждого футболиста можно найти способы его остановить. И Месси когда‑то приезжал в Казань и ничего не смог сделать. При определенной тактике и подходе это возможно.
— Глушенков — российский Месси прямо сейчас?
— У нас уже было много разных Месси. Это Глушенков — первый и единственный, — сказал полузащитник «Рубина».