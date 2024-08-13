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Юные футболисты минского «Динамо» победно стартовали на турнире в Москве

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве стартовал шестой международный юношеский футбольный турнир UTLC Cup, в котором участвуют команды из пяти стран, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Юные футболисты минского «Динамо» (U-15) в первом поединке предварительной группы А встречались со сверстниками из казахстанской «Астаны» и одержали убедительную победу с сухим счетом 5:0. Завтра подопечные Дмитрия Чалея сыграют с московским ЦСКА, а 16 августа завершат первый этап матчем против сербского «Партизана» из Белграда.

В квартете В выступают московские «Спартак» и «Локомотив», сербская «Црвена Звезда» из Белграда и турецкий «Фатих Карагюмрюк» из Стамбула.

После завершения группового этапа по две лучшие команды продолжат борьбу за награды. Турнир финиширует 17 августа на московской РЖД-Арене.