Юные футболисты минского «Динамо» победно стартовали на турнире в Москве

Юные футболисты минского «Динамо» (U-15) в первом поединке предварительной группы А встречались со сверстниками из казахстанской «Астаны» и одержали убедительную победу с сухим счетом 5:0. Завтра подопечные Дмитрия Чалея сыграют с московским ЦСКА, а 16 августа завершат первый этап матчем против сербского «Партизана» из Белграда.



В квартете В выступают московские «Спартак» и «Локомотив», сербская «Црвена Звезда» из Белграда и турецкий «Фатих Карагюмрюк» из Стамбула.



После завершения группового этапа по две лучшие команды продолжат борьбу за награды. Турнир финиширует 17 августа на московской РЖД-Арене.