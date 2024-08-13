Юные футболисты минского «Динамо» (U-15) в первом поединке предварительной группы А встречались со сверстниками из казахстанской «Астаны» и одержали убедительную победу с сухим счетом 5:0. Завтра подопечные Дмитрия Чалея сыграют с московским ЦСКА, а 16 августа завершат первый этап матчем против сербского «Партизана» из Белграда.
В квартете В выступают московские «Спартак» и «Локомотив», сербская «Црвена Звезда» из Белграда и турецкий «Фатих Карагюмрюк» из Стамбула.
После завершения группового этапа по две лучшие команды продолжат борьбу за награды. Турнир финиширует 17 августа на московской РЖД-Арене.
Юные футболисты минского «Динамо» победно стартовали на турнире в Москве
13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве стартовал шестой международный юношеский футбольный турнир UTLC Cup, в котором участвуют команды из пяти стран, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Юные футболисты минского «Динамо» (U-15) в первом поединке предварительной группы А встречались со сверстниками из казахстанской «Астаны» и одержали убедительную победу с сухим счетом 5:0. Завтра подопечные Дмитрия Чалея сыграют с московским ЦСКА, а 16 августа завершат первый этап матчем против сербского «Партизана» из Белграда.