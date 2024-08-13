Мейра о Роналду: «Надеюсь, он не завершит карьеру в сборной Португалии после ухода Пепе. Мы все еще нуждаемся в нем»

"Я не знаю, завершит ли Криштиану Роналду карьеру в сборной после ухода Пепе. Я надеюсь, что нет, ведь мы все еще нуждаемся в Роналду в национальной сборной.
Но, конечно, мы будем уважать любое его решение«, — сказал бывший защитник “Зенита”.
Ранее игровую карьеру завершил 41-летний Пепе.
"Я не знаю, завершит ли Криштиану Роналду карьеру в сборной после ухода Пепе. Я надеюсь, что нет, ведь мы все еще нуждаемся в Роналду в национальной сборной.
Но, конечно, мы будем уважать любое его решение«, — сказал бывший защитник “Зенита”.