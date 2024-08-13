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Мейра о Роналду: «Надеюсь, он не завершит карьеру в сборной Португалии после ухода Пепе. Мы все еще нуждаемся в нем»

Ранее игровую карьеру завершил 41-летний Пепе.

Источник: Sports.Ru

"Я не знаю, завершит ли Криштиану Роналду карьеру в сборной после ухода Пепе. Я надеюсь, что нет, ведь мы все еще нуждаемся в Роналду в национальной сборной.

Но, конечно, мы будем уважать любое его решение«, — сказал бывший защитник “Зенита”.