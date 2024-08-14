Дркушич перешел в «Зенит», Де Лигт и Мазрауи — в «МЮ», ЦСКА подпишет Сергеева?

Экс-игрок «Ростова» Шомуродов играет в «Роме» с 2021 года. Его контракт действует до лета 2026 года. В прошлом сезоне футболист выступал на правах аренды за «Кальяри». В серии А он провел 22 матча, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.