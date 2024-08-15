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Дзюба близок к переходу в «Крылья Советов» (Константин Генич)

Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в шоу «Коммент. Превью».
Источник: Sports.Ru

"Я знаю, что этот трансфер вот-вот должен состояться. Артем Дзюба, возможно, в ближайшее время пополнит состав самарской команды.

Мне сказали, что он вот-вот должен присоединиться к «Крыльям» и окажется в Самаре до закрытия трансферного окна.

Это мои знания, но официально об этом еще никто не говорил", — поделился информацией Генич.

35-летний нападающий находится без команды в статусе свободного агента после завершения срока договора с «Локомотивом».

В прошлом сезоне Дзюба забил 4 гола и сделал 3 передачи в 21 матче в Мир РПЛ.

В общей сложности Артем провел 426 матчей в РПЛ и записал на свой счет 161 мяч.

«Крылья Советов» занимают 13-ю позицию в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 3 очка в 4 матчах.