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Дзюба может получить зарплату 5 млн рублей в месяц и 10 млн подъемными в «Крыльях». Губернатор должен одобрить переход (Иван Карпов)

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич ранее сообщил, что 35-летний футболист близок к переходу в команду тренера Игоря Осинькина.
Источник: Sports.Ru

По информации журналиста Ивана Карпова, Дзюба может подписать однолетний договор с «Крыльями Советов», по которому его зарплата составит 5 миллионов рублей в месяц. Также предусмотрены подъемные в размере 10 миллионов рублей.

Теперь сделку должен одобрить губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Отмечается, что в целесообразности приглашения форварда в команду есть большие сомнения. Инициатором возможного появления Дзюбы в «Крыльях Советов» стал агент Павел Андреев.

Нападающий находится без команды в статусе свободного агента после завершения срока договора с «Локомотивом».

В общей сложности Дзюба провел 426 матчей в РПЛ и записал на свой счет 161 мяч.