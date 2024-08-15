Маттейс де Лигт: «Роналду творил историю в “МЮ”. Он относится к телу как к храму, отличный пример для молодых»

«От каждого можно чему-то научиться. Криштиану играл за “МЮ”, творил здесь большую историю.
Он относится к своему телу как к храму. То, как он есть, как спит: это отличный пример для таких молодых игроков, как я", — сказал де Лигт.
Новичок «Манчестер Юнайтед» отметил влияние португальца, говоря о том, как он учился у звездных партнеров по ходу карьеры. Защитник и форвард вместе играли за «Ювентус» с 2019 по 2021 год.
«От каждого можно чему-то научиться. Криштиану играл за “МЮ”, творил здесь большую историю.
Он относится к своему телу как к храму. То, как он есть, как спит: это отличный пример для таких молодых игроков, как я", — сказал де Лигт.