Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роналду не участвовал в награждении «Аль-Насра» серебряными медалями за Суперкубок. Криштиану ушел в раздевалку сразу после матча, проигранного 1:4

39-летний форвард «Аль-Насра» отсутствовал в момент, когда его партнеров после поражения в финале Суперкубка Саудовской Аравии от «Аль-Хилаля» (1:4) награждали серебряными медалями.

Сразу после матча Роналду ушел в раздевалку. Остальные футболисты «Аль-Насра» остались на поле.

Заснули, обделались — Роналду психовал и обвинял партнеров. «Аль-Наср» пропустил четыре за 17 минут.