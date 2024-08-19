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Дзюба о Слуцком в Китае: «Для любого разбирающегося в футболе очевидно, что он топ. Как только начал идти без поражений, все сразу переобулись, как обычно»

«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого занимает второе место в чемпионате Китая, отставая от лидера на 2 очка.

Источник: Sports.Ru

— Слуцкий в Китае снова доказывает, что он — топовый тренер?

— Ему не нужно это доказывать. Для любого человека, разбирающегося в футболе, очевидно, что Слуцкий — топ.

— Когда Слуцкий ушел в юмор, многие говорили, что он закончился как тренер.

— У нас большинство только разговаривает. Как только Слуцкий начал идти в Китае без поражений, поднял среднюю команду до второго места и выиграл Суперкубок, все сразу переобулись и переоделись на лету, как обычно.

Леониду Викторовичу было вообще все равно, что про него говорят. Он кайфует от жизни и правильно делает. Немного отдохнул от работы и с новыми силами дальше, — сказал бывший нападающий «Локомотива».