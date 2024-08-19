Дзюба о Слуцком в Китае: «Для любого разбирающегося в футболе очевидно, что он топ. Как только начал идти без поражений, все сразу переобулись, как обычно»

— Слуцкий в Китае снова доказывает, что он — топовый тренер?
— Ему не нужно это доказывать. Для любого человека, разбирающегося в футболе, очевидно, что Слуцкий — топ.
— Когда Слуцкий ушел в юмор, многие говорили, что он закончился как тренер.
— У нас большинство только разговаривает. Как только Слуцкий начал идти в Китае без поражений, поднял среднюю команду до второго места и выиграл Суперкубок, все сразу переобулись и переоделись на лету, как обычно.
Леониду Викторовичу было вообще все равно, что про него говорят. Он кайфует от жизни и правильно делает. Немного отдохнул от работы и с новыми силами дальше, — сказал бывший нападающий «Локомотива».