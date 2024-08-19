Из России хочет уехать легионер «Зенита», «Спартак» все еще борется за звезду Турции. Трансферы и слухи дня

Что в России
Форвард «Зенита» признался, что хочет в Европу
Французский нападающий «Зенита» Вильсон Изидор признался, что хочет перебраться в европейский чемпионат в это трансферное окно.
«Конечно, цель уехать в Европу есть. Это правда, что я хочу в Европу. Я не лгу, было бы ложью сказать, что я хотел бы провести здесь всю свою карьеру. Так что теперь посмотрим, что принесет будущее, потому что трансферное окно еще не закрыто», — приводит слова Изидора «Советский спорт».
В текущем сезоне 23-летний форвард принял участие в 5 матчах «Зенита» во всех турнирах и забил 2 гола. При этом ни в одном из матчей Изидор не появился на поле с первых минут.
Агаларов перейдет в «Динамо» М
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал возможный переход Гамида Агаларова из «Ахмата».
«Мы заинтересованы в подписании Гамида Агаларова, но надо еще немного подождать. Рассматриваем полноценный трансфер — ко вторнику все уже будет решено», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.
В текущем сезоне Гамид Агаларов принял участие в четырех матчах и забил 1 гол. Ранее нападающий выступал при Газизове в «Уфе».
«Спартак» все еще хочет подписать Актюркоглу
Переговоры по трансферу Керем Актюркоглу из турецкого «Галатасарая» в «Спартак» продолжаются.
Как стало известно Sport24, спортивный отдел и главный тренер клуба видят в турке замену Медине.
«Его турецкий агент Языджи рассчитывает на переход футболиста в “Спартак” и ведет переговоры с клубом — именно он выставил условия по зарплате в размере 4 миллионов евро. Европейский представитель Керема Д’Авила — против перехода футболиста в Россию из-за политической ситуации. Сам игрок, скорее, желает остаться в Турции», — сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.
Ранее стало известно, что «Галатасарай» может получить за Актюркоглу 12 миллионов евро.
Что в Европе
Бывший клуб Миранчука подписал Самарджича
Полузащитник Лазар Самарджич сменил один итальянский клуб на другой. Хавбек покинул «Удинезе» и перешел в «Аталанту».
В клубе из Бергамо Самарджич будет играть на правах аренды. В соглашении прописан пункт выкупа при выполнении определенных условий. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Ранее сообщалось, что «Аталанта» заплатит за 22-летнего полузащитника 20 млн евро, плюс еще пять миллионов в виде бонусов.
Бывший тренер «Челси» возглавил США
Новым главным тренером сборной США станет аргентинский специалист Маурисио Почеттино.
Как сообщает известный инсайдер Николо Скира, 52-летний тренер согласовал с национальной командой США контракт до конца чемпионата мира — 2026.
Почеттино находится в статусе свободного агента после ухода из «Челси» этим летом. Ранее специалист возглавлял такие команды, как «ПСЖ», «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Эспаньол».
В июле Федерация футбола США объявила об увольнении Грегга Берхалтера, работавшего с командой с 2018 по 2022 год, а затем с лета 2023-го. Решение об отставке было принято после того, как команда не смогла выйти из группы с Уругваем, Панамой и Боливией на домашнем Кубке Америки.
Николай Соников