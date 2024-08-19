Из России хочет уехать легионер «Зенита», «Спартак» все еще борется за звезду Турции. Трансферы и слухи дня

«Конечно, цель уехать в Европу есть. Это правда, что я хочу в Европу. Я не лгу, было бы ложью сказать, что я хотел бы провести здесь всю свою карьеру. Так что теперь посмотрим, что принесет будущее, потому что трансферное окно еще не закрыто», — приводит слова Изидора «Советский спорт».