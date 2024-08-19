Месси не включен в заявку Аргентины на сентябрьские игры. Лаутаро, Паредес, Энцо и Соуле — в составе

Тренерский штаб во главе с Лионелем Скалони вызвал следующих футболистов:
— вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Вальтер Бенитес (ПСВ), Хуан Муссо («Аталанта»), Херонимо Рульи («Марсель»);
— защитники: Гонсало Монтьель («Севилья»), Науэль Молина («Атлетико»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Херман Пеccелья («Ривер Плейт»), Леонардо Балерди («Марсель»), Николас Отаменди («Бенфика»), Николас Тальяфико («Лион»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Валентин Барко («Брайтон»);
— полузащитники: Леандро Паредес («Рома»), Гидо Родригес («Вест Хэм»), Родриго Де Поль («Атлетико»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Энцо Фернандес («Челси»), Джовани Ло Чельсо («Тоттенхэм»), Игнасио Фернандес Карбальо («Аль-Кадисия»), Николас Гонсалес («Фиорентина»), Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Валентин Карбони («Марсель»), Матиас Соуле («Рома»);
— нападающие: Хулиан Альварес («Атлетико»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Джулиано Симеоне («Атлетико»), Валентин Кастельянос («Лацио»).