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Месси не включен в заявку Аргентины на сентябрьские игры. Лаутаро, Паредес, Энцо и Соуле — в составе

Капитан национальной команды из-за травмы, полученной на Кубке Америки, не играет с середины июля. Он не был включен в заявку на игры с Чили (6 сентября) и Колумбией (10 сентября) в квалификации ЧМ-2026.

Источник: Sports.Ru

Тренерский штаб во главе с Лионелем Скалони вызвал следующих футболистов:

— вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Вальтер Бенитес (ПСВ), Хуан Муссо («Аталанта»), Херонимо Рульи («Марсель»);

— защитники: Гонсало Монтьель («Севилья»), Науэль Молина («Атлетико»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Херман Пеccелья («Ривер Плейт»), Леонардо Балерди («Марсель»), Николас Отаменди («Бенфика»), Николас Тальяфико («Лион»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Валентин Барко («Брайтон»);

— полузащитники: Леандро Паредес («Рома»), Гидо Родригес («Вест Хэм»), Родриго Де Поль («Атлетико»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Энцо Фернандес («Челси»), Джовани Ло Чельсо («Тоттенхэм»), Игнасио Фернандес Карбальо («Аль-Кадисия»), Николас Гонсалес («Фиорентина»), Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Валентин Карбони («Марсель»), Матиас Соуле («Рома»);

— нападающие: Хулиан Альварес («Атлетико»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Джулиано Симеоне («Атлетико»), Валентин Кастельянос («Лацио»).