Футболистка сборной России и «Локо» Алсу Абдуллина рассказала, как попала в футбол

— Как и многие девочки, я просто начала играть с парнями во дворе. Меня сподвиг брат, который на два года старше. С ним провела всё детство: летом — футбол, зимой — хоккей. Так с 5−6 лет. Никого из мальчиков не смущало, что я с ними играю. Все знали, что я с братом. Да и вообще, мы изначально все вместе дружили.