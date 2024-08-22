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Самая нелепая карточка в футболе! Удалили за красоту — да как это вообще возможно?

Такое могло случиться только с бразильцем.

Источник: Hiroki Watanabe/Getty Images

В 25-м туре японской Джей-лиги «Виссел Кобе» — бывший клуб Андреса Иньесты и Лукаса Подольского — гостил у «Кавасаки Фронтале». Первый тайм закончился нулевой ничьей, а в начале второго хозяева открыли счет. На 63-й минуте защитник «Виссел Кобе» Матеус Тулер неожиданно получил красную карточку в неигровом эпизоде. Бразилец элегантно прокинул мяч между ног бокового арбитра.

Тулер не тянул время и не нападал на судью, а просто выбил мяч за пределы поля. Но ВАР подтвердил решение главного арбитра. Это удаление стало вторым в матче для «Виссел Кобе». За десять минут до этого судья показал вторую желтую карточку нападающему Нанасэи Иино за симуляцию в штрафной. Оставшись вдевятером, «Виссел Кобе» пропустил еще два мяча.

Японцы привыкли, что в их чемпионате легионеров судят строже, чем местных. Но удаление Тулера выглядит абсурдным. Эта красная карточка стала лишь второй в карьере защитника. В Японию Матеус приехал из родного «Фламенго», где играл в одной команде с Винисиусом и взял Кубок Либертадорес.

Главным арбитром матча был Хироки Касахара, для которого матч тоже сложился аномально. Последний раз он показывал красную карточку пять месяцев назад. А если брать в расчет только игры чемпионата, Хироки не удалял игроков с ноября прошлого года. В руководстве лиги решением Хироки довольны, красную карточку никто не отменил.

Источник: Etsuo Hara/Getty Images

Это поражение уменьшило шансы «Виссел Кобе» на защиту чемпионского титула. Сейчас команда из Кобе идет на пятом месте и отстает от лидера «Матида Зельвия» на пять очков.

Автор: Алексей Прохоров