Самая нелепая карточка в футболе! Удалили за красоту — да как это вообще возможно?

Тулер не тянул время и не нападал на судью, а просто выбил мяч за пределы поля. Но ВАР подтвердил решение главного арбитра. Это удаление стало вторым в матче для «Виссел Кобе». За десять минут до этого судья показал вторую желтую карточку нападающему Нанасэи Иино за симуляцию в штрафной. Оставшись вдевятером, «Виссел Кобе» пропустил еще два мяча.