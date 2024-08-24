«Зенит» освободил место для нового форварда, Лукаку возвращается в Италию. Трансферы и слухи дня

В прошлом сезоне Мерино провел 45 матчей за басков во всех турнирах, отметившись восемью голами и шестью результативными передачами. В составе сборной Испании хавбек стал победителем Евро-2024, записав на свой счет победный мяч в полуфинальной игре с Германией.