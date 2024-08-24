«Зенит» освободил место для нового форварда, Лукаку возвращается в Италию. Трансферы и слухи дня

Что в России
«Зенит» отдал в аренду Изидора.
Французский форвард «Зенита» Вильсон Изидор продолжит карьеру в английском «Сандерленде».
Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, 23-летний футболист перешел в клуб из Чемпионшипа до конца сезона-2024/25 на правах возмездной аренды с обязательным правом.
За 26 матчей в составе клуба с берегов Невы Изидор записал на свой счет четыре забитых мяча. Рыночная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 4 млн евро.
… и освободил место для нападающего из Аргентины
По информации журналиста Сезара Луиса Мерло, «Зенит» договорился о покупке нападающего «Архентинос Хуниорс» Лусиано Гонду.
Сделка оценивается в более чем 11 млн евро. Это будет самая дорогая продажа в истории аргентинского клуба.
23-летний футболист подпишет с санкт-петербургским клубом контракт до 2028 года с опцией продления еще на сезон.
Гонду выступает за свой нынешний клуб с лета 2023 года. На его счету 14 голов и пять ассистов в 38 матчах.
«Динамо» подписало форварда олимпийской сборной Марокко
Московское «Динамо» объявило о трансфере нападающего Эль-Мехди Маухуба, который ранее выступал за марокканскую «Раджа Касабланка».
В прошлом сезоне футболист помог своей команде выиграть чемпионат и Кубок Марокко, а летом выступил в составе национальной сборной на Олимпиаде в Париже.
Бело-голубые представили новичка эффектным роликом в стиле фильма «Дюна».
Что в Европе
Чемпион Европы переходит в «Арсенал»
Полузащитник «Реал Сосьедада» Микель Мерино продолжит карьеру в лондонском «Арсенале».
По информации Mundo Deportivo, стороны согласовали трансфер за 33,5 млн евро плюс 5 млн в виде бонусов.
В прошлом сезоне Мерино провел 45 матчей за басков во всех турнирах, отметившись восемью голами и шестью результативными передачами. В составе сборной Испании хавбек стал победителем Евро-2024, записав на свой счет победный мяч в полуфинальной игре с Германией.
«Наполи» согласовал трансфер Лукаку
Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку переходит в «Наполи», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По сведениям источника, фиксированная сумма выплат составит 30 млн евро, а еще 15 млн лондонский клуб сможет получить в виде бонусов.
Контракт бельгийского форварда будет рассчитан до лета 2027 года.
Прошлый сезон Лукаку провел на правах аренды за «Рому». В 47 матчах он отметился 21 голом и четырьмя ассистами.
…но может остаться без Кварацхелии
«Ливерпуль» работает над трансфером вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии, сообщает Football Insider.
Отмечается, что красные намерены усилить линию нападения в свете возможного ухода Мохаммеда Салаха. При этом подчеркивается, что англичанами придется приложить серьезные усилия, чтобы осуществить этот переход.
В минувшем сезоне Хвича провел 45 матчей за неаполитанцев во всех турнирах, записав на свой счет 11 забитых мячей и девять ассистов. Рыночная стоимость 23-летнего грузина оценивается порталом Transfermarkt в 80 млн евро.
Батырбек Хадарцев