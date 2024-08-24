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«Зенит» освободил место для нового форварда, Лукаку возвращается в Италию. Трансферы и слухи дня

Главное к утру субботы.

Источник: Getty Images

Что в России

«Зенит» отдал в аренду Изидора.

Источник: safc.com

Французский форвард «Зенита» Вильсон Изидор продолжит карьеру в английском «Сандерленде».

Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, 23-летний футболист перешел в клуб из Чемпионшипа до конца сезона-2024/25 на правах возмездной аренды с обязательным правом.

За 26 матчей в составе клуба с берегов Невы Изидор записал на свой счет четыре забитых мяча. Рыночная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 4 млн евро.

… и освободил место для нападающего из Аргентины

Источник: argentinosjuniors.com.ar

По информации журналиста Сезара Луиса Мерло, «Зенит» договорился о покупке нападающего «Архентинос Хуниорс» Лусиано Гонду.

Сделка оценивается в более чем 11 млн евро. Это будет самая дорогая продажа в истории аргентинского клуба.

23-летний футболист подпишет с санкт-петербургским клубом контракт до 2028 года с опцией продления еще на сезон.

Гонду выступает за свой нынешний клуб с лета 2023 года. На его счету 14 голов и пять ассистов в 38 матчах.

«Динамо» подписало форварда олимпийской сборной Марокко

Источник: fcdm.ru

Московское «Динамо» объявило о трансфере нападающего Эль-Мехди Маухуба, который ранее выступал за марокканскую «Раджа Касабланка».

В прошлом сезоне футболист помог своей команде выиграть чемпионат и Кубок Марокко, а летом выступил в составе национальной сборной на Олимпиаде в Париже.

Бело-голубые представили новичка эффектным роликом в стиле фильма «Дюна».

Что в Европе

Чемпион Европы переходит в «Арсенал»

Источник: Reuters

Полузащитник «Реал Сосьедада» Микель Мерино продолжит карьеру в лондонском «Арсенале».

По информации Mundo Deportivo, стороны согласовали трансфер за 33,5 млн евро плюс 5 млн в виде бонусов.

В прошлом сезоне Мерино провел 45 матчей за басков во всех турнирах, отметившись восемью голами и шестью результативными передачами. В составе сборной Испании хавбек стал победителем Евро-2024, записав на свой счет победный мяч в полуфинальной игре с Германией.

«Наполи» согласовал трансфер Лукаку

Источник: Reuters

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку переходит в «Наполи», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям источника, фиксированная сумма выплат составит 30 млн евро, а еще 15 млн лондонский клуб сможет получить в виде бонусов.

Контракт бельгийского форварда будет рассчитан до лета 2027 года.

Прошлый сезон Лукаку провел на правах аренды за «Рому». В 47 матчах он отметился 21 голом и четырьмя ассистами.

…но может остаться без Кварацхелии

Источник: Reuters

«Ливерпуль» работает над трансфером вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии, сообщает Football Insider.

Отмечается, что красные намерены усилить линию нападения в свете возможного ухода Мохаммеда Салаха. При этом подчеркивается, что англичанами придется приложить серьезные усилия, чтобы осуществить этот переход.

В минувшем сезоне Хвича провел 45 матчей за неаполитанцев во всех турнирах, записав на свой счет 11 забитых мячей и девять ассистов. Рыночная стоимость 23-летнего грузина оценивается порталом Transfermarkt в 80 млн евро.

Батырбек Хадарцев