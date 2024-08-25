Умер экс-тренер «Штутгарта», «Байера» и сборной Румынии Кристоф Даум

«Кристоф Даум намного опередил время. Его успех стал результатом усердного труда и невероятной увлеченности. Я многому научился у него в свои первые годы в “Байере”, что всегда помогало мне на последующих должностях. Кристоф умел вдохновлять людей на достижение цели, направлять к ней и вести их», — заявил экс-тренер сборной Германии и спортивный директор DFB Руди Фёллер.