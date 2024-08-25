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Умер экс-тренер «Штутгарта», «Байера» и сборной Румынии Кристоф Даум

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Футбольный тренер Кристоф Даум скончался на 71-м году жизни, сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза (DFB).

Источник: Спорт РИА Новости

Последние годы Даум боролся с раком легких.

«Кристоф Даум намного опередил время. Его успех стал результатом усердного труда и невероятной увлеченности. Я многому научился у него в свои первые годы в “Байере”, что всегда помогало мне на последующих должностях. Кристоф умел вдохновлять людей на достижение цели, направлять к ней и вести их», — заявил экс-тренер сборной Германии и спортивный директор DFB Руди Фёллер.

Даум в качестве тренера стал чемпионом Германии в сезоне-1991/92 и обладателем Суперкубка Германии со «Штутгартом». Дважды он приводил ко второму месту в Бундеслиге «Кёльн» и трижды — леверкузенский «Байер». Также Даум выиграл чемпионат Австрии с венской «Аустрией», два чемпионата Турции со стамбульским «Фенербахче» и один — со стамбульским «Бешикташем». Его последним местом работы была сборная Румынии.