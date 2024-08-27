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Наумов о Дзюбе: «Артем не вернулся на свой уровень — габаритный форвард быстро теряет форму, потом с трудом возвращает кондиции. “Локо” надо было по-хорошему с ним расстаться, он принес команде по

— Ожидали, что Воробьев так быстро впишется в игру команды?

Источник: Sports.Ru

— Воробьев неплохо выглядел в «Оренбурге», но порой проваливал матчи. Так что у меня не было уверенности в том, что он с ходу заиграет в «Локо». Но пока Дмитрий весьма стабилен.

Видимо, понял: уровень ответственности здесь гораздо выше, чем в предыдущем клубе. Выглядит мобильным, агрессивным, нацелен на ворота. Признаюсь, видел в нем игрока ротации. Пока он приятно удивляет.

— Значит, «Локо» был прав, решив не продлевать контракт с Дзюбой?

— Полностью поддерживаю этот шаг клуба. Я еще в прошлом сезоне говорил, что Артем уже не тот. Ему давали шансы, он старался, но был не готов…

Габаритный форвард обычно быстро теряет форму, а потом с трудом возвращает кондиции. Дзюба так и не вернулся на свой уровень. Просто надо было по-хорошему с ним расстаться. Артем все-таки принес команде пользу.

— А нужен ли «Локомотиву» Джикия?

— Думаю, он бы пригодился. Опытный, тактически очень грамотный защитник. Все-таки к молодому Морозову есть вопросы — многовато ошибается. Ну как можно было пропустить первый гол от «Ростова»? Роналдо получил мяч по центру, продвинулся и ударил.

Так что Джикия усилил бы команду. Но, видимо, не сложилось. Надо играть теми, кто есть. Обидно, что Фассон выбыл из строя. Он уже набрал неплохую форму и получил травму, — сказал бывший президент «Локомотива».