Роналду хочет, чтобы Зидан возглавил «Аль-Наср» (Эдуардо Инда)

Он хочет, чтобы Зидан тренировал там. Они вложили много денег и не могут найти подходящего тренера. Он живет в Мадриде, много путешествует по Франции, но он [Роналду] хочет видеть его в Аравии", — сказал Инда в эфире El Chiringuito de Jugones.