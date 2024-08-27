Роналду хочет, чтобы Зидан возглавил «Аль-Наср» (Эдуардо Инда)

«У “Аль-Насра”, команды Криштиану, проблемы с тренером, и Криштиану Роналду продолжает настаивать на назначении второго лучшего тренера в истории Лиги чемпионов наряду с Гвардиолой, которым является Зидан.
Он хочет, чтобы Зидан тренировал там. Они вложили много денег и не могут найти подходящего тренера. Он живет в Мадриде, много путешествует по Франции, но он [Роналду] хочет видеть его в Аравии", — сказал Инда в эфире El Chiringuito de Jugones.
В данный момент пост главного тренера «Аль-Насра» занимает Луиш Каштру.