РФС получает деньги от ФИФА и УЕФА на развитие детского футбола

— На предстоящий финал Школьной футбольной лиги мы пригласили представителей ФИФА и УЕФА, надеемся, что они смогут порадовать нас своим присутствием, — сказала Мащикова журналистам. — Могу сказать, что мы продолжаем получать ежегодное финансирование со стороны международных федераций, в которых состоим. Конкретных цифр называть не буду, но в общем объеме доля этих средств ничтожно малая. Разницы в рамках реализации проекта они нам не делают.