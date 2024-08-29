Криштиану Роналду: «Скоро дойду до 900 голов, потом — до 1000. Но все они подтверждены видео — в этом отличие. Нужно больше голов — могу принести ролики с тренировок»

Скоро я дойду до 900 голов, а после этого — до 1000. Я хочу забить 1000 голов. Тогда мне будет 41 год — ну или нет, не знаю. Я уже говорил, что хочу жить настоящим, избегать травм (это главное), и я хочу этого, для меня это вершина футбола: сперва дойти до 900 голов, а затем бросить себе вызов и добраться до 1000.