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Криштиану Роналду: «Скоро дойду до 900 голов, потом — до 1000. Но все они подтверждены видео — в этом отличие. Нужно больше голов — могу принести ролики с тренировок»

— Я не хочу казаться дерзким, но я забил 60 голов за сезон. Люди говорят, что я не забил на Евро, но я забил 130 голов на уровне сборных. Я лучший бомбардир в истории сборных. И я подниму эту планку еще выше.

Источник: Sports.Ru

Скоро я дойду до 900 голов, а после этого — до 1000. Я хочу забить 1000 голов. Тогда мне будет 41 год — ну или нет, не знаю. Я уже говорил, что хочу жить настоящим, избегать травм (это главное), и я хочу этого, для меня это вершина футбола: сперва дойти до 900 голов, а затем бросить себе вызов и добраться до 1000.

Но будет одно отличие: все мои голы подкреплены видеозаписями, так что у меня есть подтверждение. Есть видео всех голов.

— Ты сейчас говоришь про Ди Стефано, про Пеле, про Эйсебио…

— Слушай, я уважаю каждого из них. Мои голы, все мои голы [сняты]. Если нужно больше — могу принести ролики с тренировок. Не проблема. И я докажу все людям, — сказал нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии.

Роналду забил 899-й гол в карьере — со штрафного за «Аль-Наср».