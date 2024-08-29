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Роналду о завершении карьеры: «Я все еще хорошо смотрюсь, могу обвести и забить. Когда почувствую, что ничего не могу дать, соберу вещи и уйду. Но до этого еще далеко»

— Я доказываю не публике — мне все равно, что люди говорят. Я в большей степени хочу кое-что показать своим детям. Это они меня вдохновляют. Они молоды и все видят.

Источник: Sports.Ru

Конечно, дело прежде всего во мне, я все еще люблю играть в футбол. В этом сезоне, скажем, я забил 60 голов — а мне тридцать девять с половиной.

— Но говорят, что ты уже не тянешь.

— Да, это точно. Люди говорят то, что хотят.

— Но ты используешь это как топливо?

— Иногда, но, если честно, меня это заботит все меньше. Даже когда делаешь все хорошо, тебя критикуют. Критика — часть работы. Даже если бы я выиграл Евро, моя внутренняя злость осталась бы прежней. Не имеет значения, победили мы или нет, потому что на следующий день я снова встану и продолжу делать то, что делаю.

Я не знаю, когда завершу карьеру. Конечно, я ближе к концу, чем к началу. Но я усвоил, что нужно наслаждаться моментом.

Я знаю, что все еще хорошо смотрюсь. Я все еще могу обвести, пробить, забить, подпрыгнуть.

В тот день, когда я начну чувствовать, что ничего не могу дать, я соберу вещи и уйду. Но до этого еще далеко, — сказал нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра».