Роналду о завершении карьеры: «Я все еще хорошо смотрюсь, могу обвести и забить. Когда почувствую, что ничего не могу дать, соберу вещи и уйду. Но до этого еще далеко»

— Иногда, но, если честно, меня это заботит все меньше. Даже когда делаешь все хорошо, тебя критикуют. Критика — часть работы. Даже если бы я выиграл Евро, моя внутренняя злость осталась бы прежней. Не имеет значения, победили мы или нет, потому что на следующий день я снова встану и продолжу делать то, что делаю.