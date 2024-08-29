Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слуцкий о Дзюбе: «Не понимаю скептического отношения — те, кто его возьмут, сорвут джекпот. Да, он медленная телега, но все остальное на месте»

36-летний форвард находится в статусе свободного агента.

Источник: Sports.Ru

— Ваш друг Артем Дзюба до сих пор без клуба. Как оцените его игровые кондиции?

— В том же Китае, если игрок провел большое количество матчей — к нему относятся трепетно.

А у нас… Дзюба — сверхтитулованный, побил кучу рекордов, лучший бомбардир чемпионатов России, заслуженный мастер спорта, принимал участие в матчах чемпионатов мира и Европы.

И скептическое отношение к нему — я этого просто не понимаю.

Когда Артем переходил в «Локомотив», тоже был скепсис. А он почти в одиночку оставил команду в РПЛ.

Уверен на сто процентов: команда, которая возьмет Артема Дзюбу, вытянет джекпот.

Мало того что он сверхмастеровит, так еще и не теряет качества с возрастом. Да, он всегда был медленной телегой, но все остальное на месте.

Сейчас Артем невероятно мотивирован. Ситуации, когда его недооценивают, являются для него большим спортивным вызовом.

Уверен, что сорванный джекпот гарантирован, — сказал главный тренер «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий.