Слуцкий о Дзюбе: «Не понимаю скептического отношения — те, кто его возьмут, сорвут джекпот. Да, он медленная телега, но все остальное на месте»

— Ваш друг Артем Дзюба до сих пор без клуба. Как оцените его игровые кондиции?
— В том же Китае, если игрок провел большое количество матчей — к нему относятся трепетно.
А у нас… Дзюба — сверхтитулованный, побил кучу рекордов, лучший бомбардир чемпионатов России, заслуженный мастер спорта, принимал участие в матчах чемпионатов мира и Европы.
И скептическое отношение к нему — я этого просто не понимаю.
Когда Артем переходил в «Локомотив», тоже был скепсис. А он почти в одиночку оставил команду в РПЛ.
Уверен на сто процентов: команда, которая возьмет Артема Дзюбу, вытянет джекпот.
Мало того что он сверхмастеровит, так еще и не теряет качества с возрастом. Да, он всегда был медленной телегой, но все остальное на месте.
Сейчас Артем невероятно мотивирован. Ситуации, когда его недооценивают, являются для него большим спортивным вызовом.
Уверен, что сорванный джекпот гарантирован, — сказал главный тренер «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий.