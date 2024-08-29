Криштиану Роналду: «Лига Саудовской Аравии очень хороша, играть там сложно. Рад, что стал первопроходцем в футболе этой страны»

"Все лиги разные. По моему мнению, люди говорят гораздо больше, чем знают в действительности.
Во всех лигах есть сложности. Могу сказать на 100 процентов — и если ты возьмешь интервью у других футболистов, которые играют здесь, они скажут то же самое — что в этой лиге непросто.
Играть очень сложно, плюс сказывается погода — очень жарко. Когда жарко, это еще тяжелее.
На мой взгляд, лига очень-очень хороша, и она продолжает расти и развиваться.
Я очень рад, что я стал первопроходцем в футболе этой страны. Я доволен этим", — сказал Криштиану Роналду в беседе с Рио Фердинандом для своего ютуб-канала.