Твиттер Мбаппе взломали. От его имени Месси назвали карликом, Роналду — лучшим, рекламировали криптовалюту, призывали освободить Палестину и оскорбляли Израиль

В частности, от лица футболиста заявили: «Криштиану Роналду — лучший футболист всех времен. Этот карлик (приложено фото Лионеля Месси) не мой GOAT (акроним Greatest of All Time, “лучший за всю историю” — Спортс»").
Когда один из пользователей спросил в комментариях, вернется ли Мбаппе когда-нибудь в «ПСЖ», последовал короткий ответ: «Черт возьми, нет». От имени Мбаппе также разместили несколько сообщений в поддержку «Манчестер Юнайтед» и насмешки в адрес «Манчестер Сити», «Тоттенхэма» и «Челси».
Одной из целей мошенников было продвижение собственной криптовалюты MBAPPE. Также был опубликован твит «Свободу Палестине» и еще один с оскорблением Израиля: «## ### (к черту) Израиль».
Все посты исчезли к утру, но остались скриншоты сообщений.