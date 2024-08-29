Твиттер Мбаппе взломали. От его имени Месси назвали карликом, Роналду — лучшим, рекламировали криптовалюту, призывали освободить Палестину и оскорбляли Израиль

Когда один из пользователей спросил в комментариях, вернется ли Мбаппе когда-нибудь в «ПСЖ», последовал короткий ответ: «Черт возьми, нет». От имени Мбаппе также разместили несколько сообщений в поддержку «Манчестер Юнайтед» и насмешки в адрес «Манчестер Сити», «Тоттенхэма» и «Челси».